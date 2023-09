Comme nous avons pu le constater durant l’été, le Lightning Network de Bitcoin (BTC) est en croissance constante. Au mois de juillet, Binance annonçait l’intégration du layer 2 afin de fluidifier les retraits sur sa plateforme. Aujourd’hui, c’est au tour de Coinbase de se tourner vers le Lightning Network, comme l’a dévoilé son PDG Brian Armstrong.

En effet, l’intéressé a qualifié le Bitcoin comme « l’actif le plus important dans les cryptos » et indique que ses équipes ont fourni « un super travail » sur le sujet :

The team did a great job digging into this, and we've made the decision to integrate Lightning. Bitcoin is the most important asset in crypto and we're excited to do our part to enable faster/cheaper Bitcoin transactions. Will take some time to integrate so please be patient. https://t.co/FneeXkLI25

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce que le Lightning Network ?

L’une des raisons qui ont pu motiver ce choix peut se trouver dans un tweet de Jack Dorsey.

En effet, le 26 juillet dernier, tandis que Brian Armstrong exprimait sa satisfaction devant la possibilité de réaliser des paiements du quotidien rapidement et à moindres frais en USDC avec Coinbase Wallet, le fondateur de Twitter l’interpellait en lui demandant pourquoi il « continuait d’ignorer Bitcoin et le Lightning Network ».

Suite à cela, le PDG de Coinbase a contesté les propos de Jack Dorsey, expliquant que sa plateforme avait probablement amené plus de personnes à Bitcoin « que n’importe quelle autre entreprise dans le monde ». Par la même occasion, Brian Armstrong avait justement indiqué que ses équipes s’intéressaient au Lightning Network :

We’re looking into how to best add Lightning. It’s non-trivial, but I think worth doing. I’m all for payments taking off in Bitcoin.

Not sure why you think we’re ignoring Bitcoin - we’ve onboarded more people to Bitcoin than probably any company in the world.

Let’s build it… https://t.co/9dFGYd6XZt

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) August 2, 2023