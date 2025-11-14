Binance supprime les frais sur les dépôts SEPA instantanés en Europe

Depuis le 3 novembre 2025, Binance propose une offre exclusive aux utilisateurs de l'Espace économique européen : les dépôts en euros par virement SEPA Instantané sont désormais totalement gratuits. Une mesure qui permet de créditer son compte en quelques minutes sans aucun frais, alors que ces virements instantanés sont habituellement facturés 1 €.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance France (en savoir plus)

Des dépôts en euros gratuits jusqu'à nouvel ordre

Habituellement facturés 1 € par transaction, les virements SEPA Instantané permettent désormais de déposer des euros sur votre compte Binance sans aucun frais supplémentaire.

Déposez gratuitement des euros sur Binance pour acheter de la crypto

Cette offre, valable jusqu'à nouvel ordre, s'inscrit dans la volonté de Binance de faciliter l'accès aux cryptomonnaies pour les utilisateurs européens.

Comme son nom l'indique, le virement SEPA Instantané se distingue par sa rapidité d'exécution. Contrairement au SEPA classique qui nécessite jusqu'à 3 jours ouvrables, le SEPA Instantané traite les transactions en moins de 24 heures et généralement en quelques minutes seulement.

Peu de plateformes crypto proposent le virement instantané, ce qui constitue un avantage majeur pour les utilisateurs de Binance. Cette rapidité d'exécution permet de se positionner rapidement sur le marché, notamment lors des phases de correction où les opportunités d'achat peuvent être éphémères.

Comment profiter de cette offre ?

Cette offre de Binance est exclusivement réservée aux utilisateurs vérifiés résidant dans les pays éligibles de l'Espace économique européen (EEE), dont la France.

Pour déposer des fonds via un virement SEPA Instantanée, vous devez bien sûr créer un compte sur Binance, compléter la vérification de votre identité (KYC) et vous assurer que votre banque permet d'effectuer un tel virement.

Si toutes les conditions sont réunies, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet pour déposer des fonds et de sélectionner cette méthode de paiement.

Une fois vos euros déposés gratuitement sur Binance via SEPA Instantané, vous pouvez non seulement acheter des cryptomonnaies, mais également faire travailler votre capital grâce aux produits d'épargne de la plateforme : Binance Earn.

Binance Earn permet notamment de générer des rendements attractifs sur des stablecoins comme l'USDC avec des taux souvent bien supérieurs aux livrets d'épargne traditionnels.

Par exemple, avec un taux de 5,7 % annuel sur l'USDC (taux observé en octobre 2025), un investissement de 10 000 € peut générer jusqu'à 399 € de gains nets sur un an, contre seulement 170 € sur un Livret A à 1,7 %.

👉 Envie d'en savoir plus ? Découvrez comment les produits Earn de Binance deviennent une alternative à l'épargne classique

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.