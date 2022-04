Binance implante un hub Web 3.0 à Paris et recrute une ancienne conseillère de l'AMF

Binance consolide sa position en France

Binance, la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus importante au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait s'implanter au sein de Station F, le plus grand campus de startups au monde situé à Paris.

Cette nouvelle s'inscrit dans la continuité du programme « Objectif Lune » annoncé au mois de novembre dernier, pour lequel Changpeng Zhao, le PDG de Binance, prévoyait déjà un investissement afin de développer à la fois un pôle de recherche et de développement, un accélérateur de startups blockchain ainsi qu'un programme d'éducation en ligne, le tout en France.

C'est d'ailleurs lui-même qui a dévoilé ce nouveau partenariat avec Station F, dans le cadre du Paris Blockchain Week Summit qui se déroule actuellement dans la capitale. « La France occupe une position unique pour être la leader de cette industrie en Europe », a-t-il déclaré, indiquant dans le même temps que Binance employait déjà une cinquantaine de personnes dans le pays.

Le programme « Objectif Lune » comprend également une enveloppe de 100 millions d'euros de la part de Binance pour la France afin de « faire du pays le cœur de la communauté crypto européenne ».

La France comme launchpad européen

Ce nouvel espace, qui prendra donc place au cœur du campus parisien, soutiendra des startups dans leur phase de démarrage grâce à des soutiens personnalisés de professionnels travaillant déjà dans la BNB Chain, NFT Labs ou encore Binance Labs, des filiales de Binance.

Cela permettra aux jeunes entreprises de bénéficier de l'aide du plus gros exchange au monde afin de les guider pour la conception, le développement et l'amélioration de leurs idées et de leurs projets. De plus, Binance mettra ses meilleurs partenaires à disposition des startups les plus prometteuses.

Les startups, qui opéreront dans des secteurs comme la blockchain, le Web 3.0 ou encore le metaverse, verront également leur hébergement pris en charge par Binance durant leur période d'incubation. Des rencontres organisées par Binance France avec les acteurs majeurs de l'écosystème sont également au programme.

Pour Roxanne Varza, directrice de Station F, l'arrivée de Binance sur le campus permettra de démocratiser le monde de la blockchain et du Web 3.0 :

« Nous sommes tellement fiers et enthousiastes d'accueillir le principal acteur international de l'économie du Web 3.0 à Station F. Pour toutes les personnes désireuses de mieux comprendre la blockchain et les cryptomonnaies, nous espérons que ce lieu les aidera à rentrer dans le monde du Web 3.0. »

Pour Changpeng Zhao, ce nouveau hub pour le Web 3.0 constituera « une rampe de lancement pour l'Europe » ainsi qu'« une base créative et innovante ».

Une ancienne conseillère de l'AMF rejoint la plateforme

En parallèle de cette annonce capitale pour le développement de l'écosystème des cryptomonnaies au sein de l'Hexagone, il semblerait que Stéphanie Cabossioras, ancienne directrice adjointe des affaires juridiques au sein de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ait rejoint les rangs de Binance.

Effectivement, cette dernière apparaît sur le planning des conférences du Paris Blockchain Week Summit, sur lequel il est prévu qu'elle intervienne aujourd'hui, mercredi 13 avril, dans le cadre d'un tour de table autour du sujet « tirer parti de la blockchain pour prévenir la criminalité ». Sur ce même planning, il est indiqué que Mme Cabossioras interviendra au nom de Binance.

Une information appuyée par son profil LinkedIn, qui mentionne son activité en tant que directrice adjointe des affaires juridiques de l'AMF de janvier 2020 à mars 2022, ce qui laisse effectivement imaginer un changement de poste.

Il s'agirait ici d'un recrutement logique pour Binance, qui a toujours plaidé en faveur d'une régulation adaptée concernant les cryptomonnaies. De plus, Changpeng Zhao avait indiqué vouloir décrocher le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), un sésame délivré par nul autre que l'AMF.

Sources : Station F, Paris Blockchain Week Summit

