Binance et Coinbase misent gros sur l'Europe

L’Europe serait-elle la nouvelle terre promise des deux plateformes d’échange majeures Binance et Coinbase ? Il semblerait que les exchanges misent sur le Vieux Continent pour sécuriser leur place.

Binance et Coinbase se tournent vers l’Europe

Le géant Binance n’a pas caché ses ambitions européennes ces derniers mois, et il vient de marquer une nouvelle étape. L’autorité de surveillance financière suédoise (FSA) a en effet accordé à Binance un enregistrement le 10 janvier dernier – il s’agit de l’équivalent de l’enregistrement auprès de l’AMF en France.

C’est le septième état membre de l’Union européenne à avoir accueilli la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies. Dans la liste, on trouve aussi la France, l’Italie, la Lituanie, l’Espagne, Chypre ainsi que la Pologne. On rappellera que Binance s’était heurté à une levée de boucliers de la part des régulateurs au cours de l’été 2021. L’exchange travaille dur depuis pour montrer patte blanche et se mettre au pas.

Il s’agit par ailleurs d’une préoccupation cruciale pour la majorité des grandes entreprises liées aux cryptomonnaies. Celles-ci ont vu les régulateurs montrer à nouveau les dents depuis l’affaire FTX, qui a fait s’effondrer une bonne partie de la confiance dans l’écosystème.

Coinbase a besoin de trouver de nouveaux utilisateurs

De son côté, Coinbase a réaffirmé ses ambitions européennes récemment, et ses préoccupations semblent plus existentielles. Cette semaine, la plateforme d’échange a annoncé une nouvelle vague de licenciements : elle s’est séparée de 950 employés. Le modèle économique de Coinbase repose en effet à 90% sur les frais de transactions. Or on sait que l’année dernière, les marchés ont été moroses, et les volumes d’échange ont plongé sur les plateformes de ce type.

Pour Coinbase, le marché européen représente donc une réserve d’utilisateurs potentiels. L’entreprise souhaite se conformer à la future réglementation européenne MiCA, qui a été jugée particulièrement stricte. Coinbase a par ailleurs confirmé en septembre dernier que son expansion dans d’autres pays était une « presque une priorité existentielle ». Des mots forts, qui ont été suivis par un chamboulement absolu des marchés crypto depuis.

Pour l’instant, Coinbase est établie au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Suisse et en Italie. La plateforme compte donc bien s’installer dans davantage de territoires… Aux côtés du rival Binance. Cela montre en tout cas une tendance de fond : l’écosystème crypto est historiquement très « américano-centré », mais il semblerait qu’on voit des signes que les cartes sont en train d’être rebattues.

