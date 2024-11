Bientôt un ETF Dogecoin (DOGE) ? Le memecoin préféré d'Elon Musk est en vogue

Et si le Dogecoin (DOGE) faisait l'objet d'un ETF ? L'idée paraissait absurde il y a quelques temps, mais elle gagne du terrain dans l'écosystème crypto. Peut-on alors s'attendre à un ETF DOGE prochainement ?

Un ETF Dogecoin dans les cartons ?

Cela n'a échappé à personne, Elon Musk a la faveur du nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump. Ce dernier compte lui confier le "Department of Government Efficiency", ou DOGE. C'est un cabotinage de plus pour le milliardaire, qui obtient ainsi l'administration qu'il souhaitait au sein du gouvernement. Et son nom est tout sauf un hasard.

Tout cela a créé un pression ascendante phénoménale pour Dogecoin, qui voit son cours exploser depuis l'élection présidentielle américaine. Ayant pris +97% sur la semaine, il bénéficie à la fois de son association historique avec Elon Musk et du contexte favorable aux cryptomonnaies qui vient de débuter outre-Atlantique.

D'où une supposition qui flotte dans l'écosystème : et si le Dogecoin faisait bientôt l'objet d'un ETF ? Le memecoin n'était jusque là pas un candidat probable, mais les choses sont en train de changer.

Selon l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas, il n'est désormais plus absurde de songer à un ETF qui suivrait le cours du Dogecoin, comme il le confiait à nos confrères de Decrypt :

"L'industrie des ETF est connue pour avoir des approches audacieuses. J'imagine qu'on verra plein de tentatives, y compris pour le DOGE. Je suis en réalité surpris que cela n'ait pas déjà été fait."

Des conditions qui ont évolué aux Etats-Unis

Reste que pour l'instant, c'est toujours Gary Gensler qui est à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le gendarme financier américain à traîné les pieds pendant de longs mois avant d'approuver les ETF Bitcoin et Ethereum. Il est donc probable qu'il rejette un ETF Dogecoin.

Mais un nouveau président des Etats-Unis vient d'être élu, et celui-ci est très "pro-crypto". Il est donc envisageable qu'en cas de départ de Gary Gensler, les règles soient assouplies. Jusqu'à approuver un ETF basé sur un memecoin ? C'est possible, d'autant plus s'il est appuyé par un membre du gouvernement en la personne d'Elon Musk...

Source : Decrypt

