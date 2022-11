La banque Santander va interdire à ses clients britanniques d'effectuer des paiements vers des exchanges

Santander UK, la branche britannique du groupe espagnol Santander, interdira à tous ses clients d'effectuer des paiements depuis leur compte bancaire vers des exchanges de cryptomonnaies l'année prochaine.

La nouvelle, relevée par nos confrères de Reuters, a été annoncée par mail aux clients britanniques de la banque le 4 novembre dernier. Selon le mail en question, cette mesure a été prise « afin de protéger les clients contre les escroqueries ».

La date précise concernant la mise en place de ce blocage n'a pas été stipulée, mais nous savons tout de même qu'elle concernera l'ensemble des services bancaires fournis par Santander UK, notamment ceux en ligne et sur mobile, par téléphone ou même depuis ses succursales.

Toutefois, dès le 15 novembre, Santander UK limitera les transferts bancaires de ses clients vers les exchanges de cryptomonnaies à hauteur de 1 000 livres britanniques par transaction unique, soit environ 1 123 dollars. La banque appliquera également une limitation globale sur 30 jours pour un montant de 3 000 livres, soit environ 3 440 dollars.

Notons que selon le communiqué, les clients de Santander UK resteront en mesure d'effectuer des transferts depuis des exchanges vers leur compte bancaire.

Une nouvelle qui fait directement écho à une décision similaire prise par la banque au mois de juillet 2021, lorsque cette dernière avait décidé de bloquer les transferts de ses clients vers Binance. Là aussi, la motivation invoquée était la protection de ses clients.

Selon le mail transmis aux clients de Santander UK, un nombre croissant d'individus révéleraient avoir été victimes de différentes escroqueries relatives aux cryptomonnaies, d'où la décision prise en ce début de mois :

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de clients britanniques victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies. La Financial Conduct Authority (FCA) a mis en garde les consommateurs contre les risques d'investissement dans les cryptomonnaies, car l'argent détenu dans les portefeuilles de cryptomonnaies des clients ne sera probablement pas protégé par le Financial Ombudsman Service et le Financial Services Compensation Scheme en cas de problème. »