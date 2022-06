Bancor (BNT) suspend sa protection contre l’impermanent loss face à une situation inédite

Bancor suspend temporairement sa protection contre l’impermanent loss

Face aux conditions de marché, Bancor a décidé de stopper temporairement sa fonctionnalité de protection contre l’impermanent loss (IPL) :

Due to hostile market conditions, Bancor’s Impermanent Loss Protection is temporarily paused. IL protection will be reactivated on the protocol as the market stabilizes. More info: https://t.co/pHrdO4sTFd We're hosting a community AMA in 15 minutes: https://t.co/xgh8UmfNoL — Bancor (@Bancor) June 19, 2022

Bancor est un protocole de finance décentralisée (DeFi), dont la valeur ajoutée réside justement dans cet IPL. L’impermanent loss, ou la perte impermanente, est effectivement une contrainte dans les pools de liquidités d’actifs dont les cours évoluent de manière indépendante.

Pour rester bref, il se peut que si l’on met des actifs A et B ensemble, dans une pool de liquidité, on récupère notre investissement avec une valeur différente du cas où on les aurait gardés séparément en portefeuille. Cela vient du fait que la pool se ré-équilibre constamment afin de garder le même ratio entre les deux actifs malgré la volatilité.

C’est pourquoi l’IPL de Bancor permet une compensation financière de cette impermanent loss. En effet, si cette dernière n’était pas couverte par les intérêts gagnés, le protocole la compenserait en distribuant de son token BNT. Ainsi, on ne perdrait pas d’argent en valeur dollar.

Cependant, la grande volatilité du marché a permis à quelques acteurs d’accumuler un grand nombre de BNT. Comme le souligne Bancor, leur vente massive amplifie le phénomène d’impermanent loss, générant toujours plus de BNT et créant ainsi un cercle vicieux. La plateforme évoque deux entités, qui amplifient le phénomène :

« Ces coûts ont été amplifiés par la récente insolvabilité de deux grandes entités centralisées qui étaient les principaux bénéficiaires des récompenses d’extraction de liquidité BNT en tant que [fournisseurs de liquidité] de longue date dans Bancor V2.1. »

Si l’une de ces entités est très certainement Celsius, nous ne pouvons déterminer à l’heure actuelle si la seconde est Three Arrows Capital ou non.

Quels sont les risques de cette décision ?

En désactivant temporairement l’ILP, Bancor précise que si des fonds sont retirés durant cette période, il n’y aura pas de compensation en BNT. Ainsi, la plateforme espère dans un premier temps que ces acteurs centralisés cesseront la vente systématique de tokens.

Néanmoins, cette décision est à double tranchant, car elle peut aussi faire perdre la confiance des utilisateurs envers le protocole. Mais un troisième scénario possible serait encore plus dommageable pour la plateforme, comme l’explique Matthias, l’un de nos intervenants sur notre groupe privé, le Grille-Pain, dans l’un de ses postes quotidiens :

« Le dernier cas est le suivant et il entraîne potentiellement la fin du protocole : Bancor réactive l’ILP sous la pression des utilisateurs et Celsius en profite pour partir de la plateforme et les utilisateurs aussi. »

En effet, une telle finalité pourrait entraîner une insolvabilité ainsi qu’une perte de contrôle de l’émission de BNT. L’inflation serait alors si importante que son prix s’effondrerait de manière encore plus violente que ce qu’il a déjà connu.

Dans son message, Bancor informe également qu’une entité inconnue a ouvert une importante position short en parallèle de la sortie massive de capitaux, qui a poussé les développeurs à prendre leur décision. Le prix du BNT a d’ailleurs perdu plus de 67 % de sa valeur entre le 10 et le 18 juin :

Prix du BNT

Alors que Bancor a capitalisé jusqu’à 2,42 milliards de valeur totale verrouillée (TVL) en mai 2021, ces capitaux sont dix fois moindres, un an plus tard. De plus, sa fonctionnalité phare, désormais mise en pause, a montré ses limites dans un fort marché correctif. Ainsi, l’avenir du protocole est incertain, au même titre que celui de plusieurs acteurs de l’écosystème.

Source : Bancor, Trading View, Defi Llama

