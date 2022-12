Avraham Eisenberg, le manipulateur de Mango Markets, a été arrêté à Porto Rico

Il semblerait que même la finance décentralisée (DeFi) puisse finalement tomber sous le coup de la loi. Avraham Eisenberg, plus connu sous son pseudonyme « Avi », a été arrêté le 26 décembre à Porto Rico par les autorités fédérales américaines.

Avraham "Avi" Eisenberg @avi_eisen was arrested yesterday in Puerto Rico and charged with market manipulation offenses. pic.twitter.com/Vwmnbowll0

— Summers (@SummersThings) December 27, 2022