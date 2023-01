Le manipulateur de Mango Markets est désormais poursuivi par la CFTC et la SEC

Avraham Eisenberg, récemment emprisonné suite à sa manipulation de prix sur le protocole de finance décentralisée (DeFi) Mango Markets, est désormais poursuivi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'organisme chargé de la régulation des matières premières aux États-Unis, mais également par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour rappel, Eisenberg avait gonflé artificiellement le cours du token MNGO afin de le faire grimper de 1 300 % et de s'en servir pour acheter massivement de l'USDC sur le protocole. L'intéressé a totalement admis les faits, notamment sur son compte Twitter, avançant qu'il ne s'agissait là que de l'exploitation des paramètres de Mango tels qu'ils étaient disponibles.

Avi avait déjà reçu un ordre de détention de la part du tribunal de Porto Rico, où il a été arrêté, afin d'être emprisonné dans l'attente de son procès au cours duquel il fera face aux 2 premiers chefs d'accusation dont il avait été accusé.

Ainsi, la CFTC se joint au Département de la Justice des États-Unis dans cette procédure et affirme que les swaps de cryptomonnaies relèvent de son autorité. Nous pouvons par ailleurs lire dans la plainte :

« Eisenberg a reconnu publiquement sa manipulation, et a même proposé effrontément à la communauté des utilisateurs de Mango Markets de restituer une partie des fonds qu'il a volés en échange d'un accord afin qu'il ne soit pas poursuivi pénalement. Par son inconduite, Eisenberg a violé à la fois les dispositions antifraude et anti-manipulations de la loi sur les échanges de marchandises et les réglementations de la CFTC. »