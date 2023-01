Mango Markets porte plainte contre Avraham Eisenberg et demande 47 millions de dollars

Après la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission, c'est Mango Labs qui porte plainte à l'encontre d'Avraham Eisenberg. La société réclame les 47 millions de dollars conservés par « Avi » suite à sa manipulation du cours du token MNGO au mois d'octobre dernier, en plus de dommages et intérêts.

Mango Markets porte plainte contre Avi

Une nouvelle plainte a été déposée à l'encontre d'Avraham Eisenberg, le manipulateur de la plateforme Mango Markets qui était parvenu à générer 114 millions de dollars de profit sur le token MNGO. Cette fois-ci, c'est Mango Labs, la firme derrière le protocole lui-même, qui attaque « Avi ».

Selon le document déposé auprès du tribunal du district sud de New York (Manhattan), Mango Labs demande les 47 millions de dollars conservés par Avraham Eisenberg suite à la manipulation de marché et après avoir retourné une partie des fonds au protocole, en plus de dommages et intérêts dont la somme n'a pas été précisée.

À l'époque, Avi avait publiquement avoué être le responsable de l'opération, affirmant qu'il n'avait fait qu'utiliser le protocole « tel qu'il avait été conçu » et qu'il s'agissait « d'une stratégie hautement profitable ». Grâce à l'utilisation de 2 comptes en simultané, Eisenberg était parvenu à faire grimper le prix des swaps de 1 300 % sur Mango Markets en utilisant des contrats perpétuels.

Cours du token MNGO avec la manipulation en surbrillance

Avraham Eisenberg avait proposé de retourner la majorité des fonds en échange de l'abandon de toutes poursuites criminelles à son encontre via un vote effectué sur le forum de gouvernance de Mango Markets. Toutefois, dans la plainte, le protocole a fait savoir que cet accord avait été conclu « sous la contrainte » et qu'il était donc mécaniquement « invalide et inapplicable ».

Le trader est désormais sous le feu de plusieurs accusations criminelles, ce dernier étant également poursuivi par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), la Securities and Exchange Commission (SEC) et désormais par le protocole Mango Markets. Avi avait été précédemment arrêté à Porto Rico, et est depuis emprisonné dans l'attente de son procès.

Selon les dernières informations disponibles, Avraham Eisenberg n'aurait toujours pas d'avocat pour défendre sa cause. S'il venait à être reconnu coupable des accusations auxquelles il fait face, Avraham Eisenberg deviendrait le premier citoyen américain à être condamné pour de la manipulation de marché dans l'univers de la finance décentralisée (DeFi).

Source : Cointelegraph

