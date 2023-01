Maîtrisez les enjeux de la finance décentralisée (DeFi) avec l'École Polytechnique Executive Education

Après avoir lancé avec brio sa première formation sur la blockchain permettant une découverte de l'état de l'art de cette technologie et de ses applicatifs, l'École Polytechnique Executive Education, fleuron de l'éducation française, s'apprête à former de futurs professionnels sur les tenants et les aboutissants de la finance décentralisée (DeFi). Cette formation certifiante vise à donner tous les outils nécessaires à la compréhension des enjeux de la DeFi et à ses cas d'usage.

L'École Polytechnique Executive Education forme à la DeFi

Fort du succès du lancement du premier volet de sa formation proposant un aperçu global de la technologie blockchain, l'École Polytechnique Executive Education fait un pas de plus dans l'écosystème des cryptomonnaies avec sa nouvelle formation intitulée « Blockchain Advanced Program - Finance décentralisée (DeFi) ».

Comme son nom l'indique, cette formation sera principalement axée sur la finance décentralisée et les outils qui la composent, mais également sur la façon dont elle modifie structurellement les normes de la finance traditionnelle grâce à l'utilisation de la blockchain.

Cette formation d'une durée totale de 84 heures aura lieu 2 jours par semaine pour une durée totale de 6 semaines. Les cours seront à la fois dispensés en anglais et en français, et mêleront séances en présentiel et en distanciel afin d'offrir un maximum de flexibilité aux apprenants.

La formation Blockchain Advanced Program - Finance décentralisée (DeFi) de l'École Polytechnique Executive Education permettra à ses apprenants, en synthèse, d'explorer les usages avancés de la blockchain, la maîtrise de ses fondamentaux, le fonctionnement et les usages des technologies inhérentes au Bitcoin (BTC) et à Ethereum (ETH), ainsi que les principes de la DeFi et ses cas d'usage.

Afin de vous aider à mieux cerner les enjeux de la Blockchain pour les années futures, mais également pour vous permettre d'évaluer la pertinence de la formation et de son contenu, l'École Polytechnique Executive Education propose un webinaire de présentation le 2 mars à 13 heures.

Le contenu de la formation

Cette formation est sous la responsabilité pédagogique de Daniel Augot et Julien Prat, tous deux professeurs à l'École polytechnique, et co-porteurs de la Chaire « Blockchain & B2B Platforms », mais également directeur de recherche à l'INRIA et directeur de recherche au CNRS.

Elle se décompose en 6 modules, de la genèse de la Blockchain et son fonctionnement intrinsèque à l'interopérabilité et la cryptographie avancée, en passant par les protocoles DeFi, les tokenomics, ainsi qu'une exploration à 360 degrés des outils de l'écosystème Blockchain.

À l'issue de cette formation, l'apprenant obtient une certification de l’École Polytechnique Executive Education.

Concernant les prérequis de la formation, l'apprenant doit justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum et d'une expérience professionnelle de programmation, de statistiques ou de finance.

Cette formation de haut niveau coûte 10 200 € TTC (frais d’examen inclus), mais notez qu’elle est finançable via les dispositifs de financement de la formation professionnelle, dont votre compte personnel de formation (CPF). Nous vous invitons à vous rendre sur la page dédiée du CPF afin d'explorer les solutions de financement qui sont disponibles pour vous.

Voici, en synthèse, les informations essentielles à retenir pour la formation « Blockchain Advanced Program - Finance décentralisée (DeFi) » de l'École Polytechnique Executive Education :

Période de formation : Du 11 avril au 16 mai 2023 ;

: Du 11 avril au 16 mai 2023 ; Durée de la formation : 84 heures, 2 jours par semaine pendant 6 semaines, avec une partie en présentiel et une partie en distanciel ;

: 84 heures, 2 jours par semaine pendant 6 semaines, avec une partie en présentiel et une partie en distanciel ; Coût de la formation : 10 200 € TTC, éligible CPF.

