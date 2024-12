L’AVA de Travala explose de 300 % après l’annonce d’une réserve de Bitcoin (BTC) par l’agence de voyages

Tandis que Travala a dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires, le site de réservation de voyages payables en cryptomonnaies a annoncé une réserve stratégique en Bitcoin (BTC) et en tokens AVA. Suite à cela, l’AVA a progressé de plus de 300 %.

L’AVA s’envole après l’annonce de la réserve stratégique de Travala

Cette semaine, le site de réservation de voyages en ligne Travala a annoncé avoir dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires. Là où l’entreprise se démarque par rapport à d’autres services similaires, c’est qu’il est nativement possible de payer un hôtel ou un vol en cryptomonnaies sur l’application.

À l’occasion de cette étape symbolique, Travala a dévoilé la création d’une réserve stratégique, non seulement en Bitcoin (BTC), mais également et token AVA, l’actif de sa plateforme permettant de recevoir des réductions.

Dans le sillage de cette annonce, le prix de l’AVA s’est envolé à la hausse. Lors de l’écriture de ces lignes, il progresse ainsi de plus de 320 % sur les dernières 24 heures et s’échange à 3,14 dollars pour une capitalisation de 185,6 millions de dollars.

Au début du mois, l’actif s’échangeait encore à 0,60 dollar seulement :

Cours de l’AVA en données journalières

Concernant cette nouvelle trésorerie, Juan Otero, le PDG de Travala, estime que cela s’inscrit dans la logique de l’entreprise :

Avec notre nouveau plan de réserve de trésorerie […], nous alimentons non seulement la croissance future, mais nous doublons également notre engagement à façonner la prochaine ère du voyage. Ces actifs sont au cœur du produit Travala, de la façon dont les utilisateurs réservent leurs voyages aux récompenses qu’ils reçoivent, et nous aideront à exploiter une myriade d’opportunités pour innover davantage à l’intersection de la blockchain et du voyage à mesure que de nouvelles avancées se produisent dans le monde du Web3.

Cette nouvelle s’inscrit dans un contexte où le sujet des réserves stratégiques en BTC est de plus en plus populaire. Incarnée par MicroStrategy, cette pratique a gagné le feu des projecteurs après l’élection de Donald Trump et la perspective d’une réserve américaine.

Au fil du temps, il s’agira d’observer si nous sommes face à un effet de mode, ou un véritable changement de paradigme, tant au sein des États que des entreprises. Dernièrement, les actionnaires de Microsoft se sont positionnés contre cette idée.

