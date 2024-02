Ark Invest & 21Shares intègrent la preuve de réserve de Chainlink pour leur ETF Bitcoin spot ARKB

Ark Invest & 21 Shares ont annoncé qu'ils avaient intégré la preuve de réserve du réseau d'oracles Chainlink pour leur ETF Bitcoin spot commun. Pour rappel, Ark Invest est la société de Cathie Wood, spécialisée dans la gestion de placements. 21Shares, de son côté, est le plus grand émetteur mondial de produits crypto côtés en bourse (ETP).

« Nous avons choisi Chainlink comme plateforme informatique décentralisée de prédilection en raison de sa capacité à générer plus de 9 milliards de dollars de valeur totale pour les marchés décentralisés et à fournir en toute sécurité plus de 11,8 milliards de points de données sur la chaîne. »