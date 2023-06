Après les poursuites de la SEC, de nouvelles accusations frappent Binance

La plateforme d’échange Binance est dans la tourmente ces derniers mois. Alors que l’on a appris hier une mise en examen par la Securities and Exchange Commission (SEC), un nouveau rapport vient mettre en question la gestion de l’entreprise. Elle est notamment accusée de ne pas avoir suffisamment séparé Binance US, sa filiale étatsunienne, de sa maison-mère.

Binance frappée par de nouvelles accusations

Pour rappel, il existe un flou autour de la localisation de Binance – l’entité globale. L’entreprise dispose de filiales locales, notamment aux États-Unis. Binance US est réglementée par les lois et régulateurs américains, et elle existe théoriquement en dehors de la plateforme Binance « classique ».

C’est ce dernier point qui est remis en question dans un nouveau rapport de Reuters, qui affirme que Binance et Binance US auraient partagé des comptes bancaires. Selon des documents bancaires et des messages privés consultés par le média, un cadre haut placé de Binance aurait en effet géré cinq comptes bancaires appartenant à Binance US, dont un qui détenait des fonds de clients situés aux États-Unis.

Les faits, qui remontent à quelques années, visent notamment un proche de Changpeng Zhao :

« Le prêteur américain Silvergate Bank a autorisé un cadre de Binance, Guangiyen Chen, un associé proche du PDG de Binance Changpeng Zhao, à gérer les comptes en 2019 et 2020. »

Des comptes et fonds clients mélangés ?

Selon le rapport de Reuters, les employés de Binance US devaient demander à Guangying Chen de traiter les paiements, y compris le versement des salaires. Si cela s’avère vrai, cela pose problème, car Binance US est censé fonctionner de manière strictement autonome, et centrée sur le territoire américain.

Interrogé par Reuters, le PDG de Binance US a confirmé que « personne d’autre que les cadres de Binance US n’ont eu le contrôle ou l’accès aux comptes Binance US » depuis son arrivée à la fin de l’année 2021. Mais cela n’aurait pas été le cas auparavant, selon le rapport.

Par ailleurs, ce rapport fait écho à un autre, publié il y a deux semaines. Dans celui-ci, Reuters citait des sources anonymes qui affirmaient que Binance aurait mélangé « des milliards » de fonds clients avec ses propres fonds. Les accusations portées à l’encontre du géant des cryptomonnaies s’accumulent donc, et le coup porté par la SEC hier n’est sans doute pas le dernier.

De son côté, le PDG Changpeng Zhao s’est montré peu locace sur Twitter, se contentant de publier un sondage sous-entendant que Binance protégeait plus ses utilisateurs que la SEC elle-même. Les accusations à répétition montrent cependant bien que le vent a tourné pour Binance, qui fait face à un contexte particulièrement hostile. De quoi faire réellement vaciller la plus grande plateforme d’échange mondiale ? Les mois à venir nous le diront.

Source : Reuters

Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

