Après les ETF Bitcoin spot, place aux altcoins et aux fondamentaux de la finance traditionnelle

Les ETF bitcoin spot ont été approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC), c’est donc là la fin d’un feuilleton de plusieurs mois. Bitcoin devrait maintenant céder sa place de leader aux altcoins, en particulier à un rattrapage d'Ethereum avec un gros potentiel haussier sur la paire ETH/BTC.

Le potentiel haussier moyen terme de la paire ETH/BTC est conséquent

Le feuilleton de plusieurs mois quant à l’approbation des ETF bitcoin spot est désormais révolu avec la validation définitive par la Securities and Exchange Commission (SEC), avec une pointe de rage au passage. Gary Gensler n’a pas pu s’empêcher de préciser qu’il s’agissait uniquement de l’approbation du listing et du trading de produits financiers de type ETF et non une approbation de Bitcoin pour lui-même.

Dans tous les cas, fin de l’histoire pour la ligne rouge qui guidait les cours depuis le printemps 2023. Pour le BTC, c’est un argument de poids en faveur de la cible des 70 000 dollars US cette année. Et pour les altcoins, c’est très probablement le point de départ d’un rattrapage relatif avec une dominance du BTC qui ne devrait plus aller vraiment plus haut.

Après un tour d’horizon graphique des paires en BTC (NEAR/BTC, BNB/BTC, LINK/BTC, ETH/BTC, etc.), de nombreuses configurations de renversement haussier sont identifiables. J’ai en particulier une nette préférence pour le très fort potentiel haussier de la paire ETH/BTC qui devrait rejoindre son record historique cette année 2024.

Une superbe divergence haussière prix/momentum (le momentum étant représenté ici par l’indicateur technique RSI) se valide sur l’horizon de temps hebdomadaire, et c’est ma stratégie d’achat à moyen terme favorite pour cette année.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et quotidiennes de la paire ETH/BTC

Les fondamentaux de la finance traditionnelle vont reprendre le dessus, surtout l'inflation

L’essentiel du rallye de fin d’année (2023) du marché actions des États-Unis s’est construit sur une conviction forte des acteurs de la haute finance : la désinflation serait définitivement bien engagée, une seconde vague improbable et un retour à la cible des Banques Centrales dans la première partie de l’année 2024. Cette anticipation est valable pour les États-Unis et la Zone Euro.

Selon l’outil CME FED watch tool, le marché envisage toujours un pivot de la FED lors de la réunion monétaire du 20 mars prochain avec une probabilité qui dépasse les 60 %. Cela n’est crédible que si l’inflation sous-jacente est à 2 % d’ici là et/ou si le taux de chômage augmente de manière significative aux USA.

La FED suit l’évolution de l’inflation à l’aide de 3 baromètres : CPI, PCE et PPI.

Le PCE, l’indice des prix favori de la FED, suit une trajectoire baissière en version nominale et en version sous-jacente. La mesure sous-jacente est encore trop au-dessus de la cible de la FED, mais la version nominale est tombée à 2,26 % !

Le CPI, l’indice des prix à la consommation classique, est revenu à 3,1 % en rythme annuel, reprenant sa tendance baissière après le rebond transitoire de l’été. En revanche, l’inflation sous-jacente reste élevée et sa pente baissière est assez faible. Prudence sur certaines composantes essentielles comme les services et les coûts immobiliers.

Le PPI, la tendance des prix sortis d’usines est revenue à proximité de la cible de la FED, c’est un très bon point de retour à la normale de l’inflation.

Gardons bien à l'esprit que le BTC ira à 70000 dollars si et seulement si le pivot de la FED n'est pas remis en question par une seconde vague d'inflation.

Tableau qui présente les trois grands agrégats de l’inflation aux Etats-Unis

