Alors que les conférences pour promouvoir l’écosystème de la blockchain se sont multipliées ces dernières années, elles sont venues avec leur lot de critiques. Plusieurs figures anti-crypto saluent donc la tenue d’une conférence qui fera rencontrer les personnes dubitatives et les décideurs.

Les « anti-Bitcoin » lancent une conférence

Le bear market et désormais bien installé, et comme souvent lorsque les cours des cryptomonnaies font grise mine, les « anti-Bitcoin » sortent des bois. Cette fois, c’est une conférence qui a été organisée, baptisée Crypto Policy Symposium. La nouvelle a été relayée par Amy Castor, une personnalité crypto-sceptique :

Crypto skeptics step up lobbying efforts with their first ever conference: The Crypto Policy Symposium https://t.co/Sd10dPOm1l — Amy Castor (@ahcastor) July 3, 2022

Les critiques faites aux cryptomonnaies ont enflé à mesure que l’écosystème a pris de l’ampleur. Sur son blog, Amy Castor se réjouit que les « anti-Bitcoin » aient enfin une plateforme pour porter leurs voix :

« Les crypto-sceptiques ont pendant des années crié dans le vide sur Twitter à quiconque voulait bien les entendre. […] Nos voix deviennent plus puissantes – et les décideurs nous écoutent ! »

Le but est de pouvoir communiquer directement avec ces derniers, en leur apportant des informations nouvelles :

« C’est un moyen pour nous de créer du réseau, de se connecter aux faiseurs de lois afin de s’assurer qu’ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour orienter les politiques futures. »

Les camps s’organisent

C’est un principe de l’humanité : toute évolution technologique se heurte initialement à de grandes réticences, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Là où pro et anti-cryptos se rejoignent, c’est cependant sur la nécessité d’éduquer et d’informer. Les exemples de politiques et régulateurs qui ne comprennent pas des aspects fondamentaux de ces technologies sont malheureusement légion. Pour autant, les crypto-sceptiques veulent s’appuyer sur une meilleure connaissance pour brider l’écosystème.

La conférence se tiendra le 5 et 6 septembre prochain à Londres, et sera diffusée en direct. Pour l’instant, on ne connaît pas la liste des régulateurs et politiciens qui seront éventuellement présents.

On suivra en tout cas avec curiosité ce qui se dit lors de cet événement. Le bear market n’aide historiquement pas les cryptomonnaies à prouver leur légitimité, il faut donc s’attendre à ce que des initiatives de ce type surgissent dans les mois à venir.

