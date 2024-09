Annecy-Bitcoin Meetup : rendre Bitcoin accessible au plus grand monde

Le Bitcoin ne se limite pas à la technologie, c'est une aventure humaine captivante. À Annecy, une communauté de passionnés se réunit régulièrement pour échanger autour de cet univers révolutionnaire. Parmi eux, HowToBitcoin, un média indépendant fondé par 2 ingénieurs visionnaires, se distingue par sa mission : diffuser la philosophie du Bitcoin avec une approche pédagogique et engagée.

AlpineChain x Annecy-Bitcoin : plongez dans l’univers du BTC à Annecy

Depuis septembre 2022, les rencontres organisées par Annecy-Bitcoin au refuge gourmand The Craic, se sont imposées comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la région.

Tous les premiers mercredis du mois, à 19h00, amateurs, experts et simples curieux se retrouvent pour des échanges « décontractés, informatifs et conviviaux ».

L’objectif de ces rencontres : démystifier le Bitcoin et promouvoir l’économie numérique et la souveraineté individuelle.

Les meetups offrent bien plus qu’un simple lieu d’échange, et chaque session débute par une présentation thématique, permettant de plonger dans des sujets variés liés au Bitcoin.

Qu’il s’agisse d’aspects techniques, économiques ou philosophiques, l’objectif commun de ces rencontres est d’offrir aux particuliers et aux entreprises des ressources pour comprendre et utiliser cette technologie dans un contexte local.

Explorez le thème du prochain Meetup : l'éducation à Bitcoin

Lors de la rencontre du mercredi 2 octobre, les participants auront l’opportunité de découvrir le projet HowToBitcoin (HTB), un média Bitcoin indépendant fondé par Alexandre Bensimon et Victor Henrio.

Ces 2 amis ingénieurs ont découvert Bitcoin il y a plusieurs années et, fascinés par ses promesses de liberté financière et de décentralisation, ont décidé de partager cette philosophie au plus grand nombre.

Créé en juin 2023, HTB est bien plus qu’un simple « projet passion ». Pour ses 2 fondateurs, Bitcoin représente un mode de vie, une vision de la société basée sur la souveraineté individuelle et la liberté économique.

Lors de la prochaine rencontre à Annecy, ils partageront leur expérience, expliquant les défis et les opportunités d’un média dédié exclusivement au Bitcoin. Une occasion unique pour les curieux de mieux comprendre les enjeux de la diffusion de cette technologie révolutionnaire.

Le rendez-vous est donc pris pour une soirée captivante, où la passion pour Bitcoin et l’engagement dans la décentralisation seront au cœur des discussions.

Plongez au coeur de Bitcoin : ne manquez pas la seconde édition du B-Only !

Toujours dans cette dynamique, l'événement phare, le B-Only, est devenu un rendez-vous national incontournable pour la communauté Bitcoin française.

Prévu pour novembre prochain, cette seconde édition s'annonce encore plus ambitieuse, avec la présence d'orateurs de renom tels qu'Alexis Roussel, fondateur de Bity, et David St-Onge, auteur du livre Tout sur Bitcoin.

Cette rencontre promet une immersion riche et variée dans l’univers du Bitcoin, favorisant les échanges entre passionnés, experts et novices. Des ateliers interactifs, des tables rondes et des discussions ouvertes permettront à chacun de partager ses idées et d'approfondir ses connaissances.

Ne manquez pas cette occasion unique d'élargir votre réseau et de plonger au cœur des innovations de l'écosystème Bitcoin. Pour plus d'informations, retrouvez tous les détails sur ce lien.

