Animoca Brands : son portefeuille d’investissement évalué à 1,5 milliard de dollars

Animoca Brands : 1,5 milliard de dollars pour les jeux blockchain

Le studio de jeux NFTs, Animoca Brands, vient de publier un rapport financier, non encore audité, pour les trois derniers mois de 2021 et les quatre premiers mois de 2022.

Ce rapport fait état de ces derniers investissements et de ses principaux résultats financiers. Aussi, il déclare détenir un portefeuille d'actifs évalué à 1,5 milliard de dollars répartis sur 340 sociétés spécialisées dans les jeux blockchain.

Animoca Brands possède notamment The Sandbox (SAND), Gamee, Monkey Games, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games ou encore Blowfish Studios.

Il faut noter que la société a fait un certain pari sur les jeux utilisant les tokens non fongibles (NFTs). Par ailleurs, elle déclare avoir gagné plus de 721 millions de dollars, sur ces 7 derniers mois, grâce à la vente de tokens et aux ventes de NFTs.

Des réserves d’actifs numériques de plus de 4 milliards de dollars

Outre ces chiffres marquants, Animoca Brands déclare également détenir une réserve d’actifs numériques d’une valeur de 4 milliards de dollars. Cette somme ne figure pas dans le bilan de l'entreprise.

À noter que cette réserve comprend les tokens issus de ses différents investissements, à savoir : SAND, UMAD, QUIDD, PRIMATE, REVV, TOWER, ou encore GMEE.

Il ne fait aucun doute que la société demeure active dans cet écosystème. D’ailleurs, elle a levé près de 359 millions de dollars en janvier dernier.

Ce récent tour de table porte la valorisation du studio à 5 milliards de dollars. Parmi les participants figuraient la société Soros Fund Management, ou encore les jumeaux Winklevoss de Gemini.

Bien évidemment, son objectif est de pouvoir renforcer sa présence dans le secteur des NFTs, la GameFi et le metaverse.

Source : site d'Animoca Brands

