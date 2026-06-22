Andre Cronje démissionne de Sonic Labs avec 2 autres cadres

En fin de semaine dernière, Sonic Labs a officialisé le départ de 3 de ses figures de proue, dont Andre Cronje. Voyons cela de plus près.

Andre Cronje et 2 leaders de Sonic Labs démissionnent

Il y a environ 2 ans, la blockchain Fantom (FTM) a fait peau neuve pour devenir Sonic (S). Malheureusement, le projet n’a pas connu plus de succès que son itération précédente, totalisant aujourd’hui à peine 18,23 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur ses applications de finance décentralisée (DeFi), selon DefiLlama. En parallèle, son token S qui s’échange au prix de 1,03 dollar, en baisse de 97,3 % depuis son plus haut historique (ATH) du 4 janvier 2025 pour une capitalisation de 103,7 millions de dollars.

Pour ajouter à cette débandade, Sonic Labs a annoncé vendredi la démission de son conseil d’administration de 3 figures de proue, à savoir Michael Kong, Andre Cronje et David Richardson :

Ce sont ces personnes qui ont bâti Sonic tel qu'on le connaît aujourd'hui, et une simple annonce ne saurait rendre compte de leur contribution. Elles restent pleinement investies dans le succès de Sonic et transmettent leurs responsabilités de manière appropriée et définitive. Désormais, elles ne prendront plus aucune décision stratégique pour l'entreprise.

💡 Tout savoir sur Sonic (S)

Reconnaissant la situation critique et que « le moral de la communauté est au plus bas », ce qui reste de l’équipe dirigeante promet à présent plus de transparence sur ses décisions, une communication plus claire, un accent mis sur la communauté et la mise en place d’un « comité dédié aux risques et à la conformité ».

Parmi ces démissions, un cas interroge particulièrement : celui d’Andre Cronje. Au cours du bull run de 2020-2021, ce dernier était une figure particulièrement visible de l’écosystème DeFi, souvent décrit comme le cofondateur de Fantom, avant de disparaître en 2022 après un ras-le-bol, pour revenir tout juste quelques mois plus tard.

Sur les réseaux sociaux, l’intéressé a essuyé plusieurs critiques d’investisseurs mécontents vis-à-vis de cette dernière actualité, au point de souhaiter clarifier son rôle dans un article parallèle sur son propre blog.

Il reconnaît ainsi avoir lui-même utilisé le terme de « co-fondateur » de Fantom, aujourd’hui Sonic, mais pointe là un raccourci imprécis :

Je n'étais pas fondateur de l'entreprise ni du projet de token initial. J'étais l'un des architectes techniques à l'origine du réseau fonctionnel de Fantom, puis directeur de Fantom et directeur technique de Sonic Labs.

Il tente ainsi de se dédouaner des critiques qui peuvent lui être faites concernant le prix du token :

Parallèlement, il n'est ni exact ni raisonnable d'attribuer systématiquement chaque décision prise par une organisation multidisciplinaire à son contributeur technique le plus visible publiquement. La distinction est importante : j'assume pleinement la responsabilité des décisions technologiques et techniques que j'ai prises. Je n'étais ni l'auteur ni le responsable des décisions relatives à la migration, aux airdrops, à la tokenomics ou au réseau existant décrits ci-dessus.

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Que les critiques soient légitimes et les justifications fondées ou non, cela n'est qu'un exemple de plus de la débâcle de nombreuses blockchains ces dernières années.

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Sources : Sonic, Andre Cronje

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