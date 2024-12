Crypto et Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 16 au 22 décembre

Noël arrive et alors que les marchés se préparent à une semaine historiquement plus creuse, on note quelques évolutions à partir de lundi. Le secteur des cryptomonnaies est à la fête, tandis qu’en France, la situation politique est encore incertaine. Que faut-il alors surveiller dans les jours à venir ?

Lundi 16 décembre – remous politiques en Allemagne, scission de Vivendi

Ce lundi va être crucial pour Olaf Scholz, le chancelier allemand. Après avoir vu sa coalition gouvernementale s’effondrer il y a un mois, il fait face au vote de confiance des députés ce lundi. S’il perd, le président allemand pourra dissoudre le Bundestag, l’équivalent de l’Assemblée nationale, et mettre en place des élections anticipées.

Côté français, on note ce jour la scission effective du groupe Vivendi. La conséquence est la première cotation de Canal+, Louis Hachette Group et Havas en tant qu’entités séparées sur Euronext et le London Stock Exchange. Les performances de ces valeurs seront donc particulièrement surveillées.

Côté crypto, il y aura un unlock conséquent de la part d’Arbitrum, qui libère 89 millions de dollars d’ARB ce jour.

Mardi 17 décembre – Vivendi au CAC40, lancement du sBTC

Ce mardi, la scission de Vivendi sera à nouveau en question. Le conseil scientifique d’Euronext doit en effet statuer sur le maintien ou non de Vivendi au CAC 40. L’action VIV aura en effet une nouvelle capitalisation plus basse, issue du départ de Canal+, Hachette et Havas.

Dans le secteur des cryptomonnaies, ce mardi marque le lancement du sBTC de Stacks (STX). La plateforme propose ainsi un nouvel actif adossé au BTC, qui sera utilisable sur les protocoles de finance décentralisée (DeFi).

On note aussi 2 unlocks d’ampleur ce mardi. L’Apecoin (APE), la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club, libérera ainsi 24 millions de dollars de tokens. Quant au protocole de jeux vidéo Echelon Prime (PRIME), il libérera 10,7 millions de dollars de sa cryptomonnaie.

Mercredi 18 décembre – Inflation de la zone euro et du Royaume-Uni

Cette semaine très « macro » se poursuit mercredi. On connaîtra ainsi les chiffres définitifs de l’inflation pour le mois de novembre au Royaume-Uni, ainsi que dans la zone euro. Pour rappel, l’inflation de novembre a été évaluée à 2 % pour le mois d’octobre dernier dans la zone euro.

Jeudi 19 décembre – décisions de plusieurs banques centrales

Ce jeudi, plusieurs banques centrales d’ampleur feront part de leur décision en ce qui concerne l’évolution de leurs taux directeurs. Cela sera le cas du Japon, du Royaume-Uni, de la Norvège ainsi que de la Suède. Pour rappel, la tendance a plutôt été à la baisse des taux ces derniers mois, face à une inflation qui a globalement ralenti.

Vendredi 20 décembre – dette publique en France, inflation au Japon

En France, la problématique déjà omniprésente de la dette publique sera remise sur la table ce vendredi. On connaîtra en effet les chiffres de la dette pour le 3e trimestre. La dette publique pour la fin de l’année avait été estimée à 112,9 % du PIB il y a quelques semaines par le gouvernement démissionnaire Barnier.

Ce même jour au Japon, les chiffres de l’inflation de novembre seront publiés. Elle avait ralenti à 2,3 % en octobre dernier.

À surveiller également cette semaine…

L’arrivée imminente du RLUSD, le stablecoin de Ripple (XRP). La cryptomonnaie fait déjà des remous alors qu’elle n’est pas encore sortie et elle participe à la hausse du cours du XRP.

La progression du cours du Bitcoin (BTC), qui a atteint un nouveau record absolu à plus de 106 000 dollars dans la nuit de dimanche à lundi. Le seuil symbolique des 100 000 euros a également été franchi.

Le lancement de Sonic, le layer 1 porté par le protocole Fantom (FTM). Le projet est épaulé par Andre Cronje, qui avait déjà créé Yearn Finance il y a quelques années.

L’évolution de la situation politique tendue en France. Un nouveau premier ministre a été nommé par le président Emmanuel Macron vendredi dernier : François Bayrou doit composer son gouvernement dans les jours à venir. Mais la fragmentation des groupes politiques pourrait conduire à un réel casse-tête.

