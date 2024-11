Coinbase : Justin Sun accuse Brian Armstrong de mentir sur les frais de cotation de nouvelles cryptos

Il y a quelques jours, Simon Dedic, le PDG de la société d'investissement Moonrock Capital, dénonçait les frais de cotation pratiqués par Binance, après qu'un projet avec qui il était en contact se serait vu demander 15 % de son offre totale.

En réponse à ce message, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, en a profité pour faire la promotion de sa plateforme, en avançant que le listing d'une cryptomonnaie sur son exchange était gratuit.

Après cela, Andre Cronje, le cofondateur de Sonic Labs, a d'abord accusé Coinbase de facturer des frais de cotation de plusieurs centaines de millions de dollars, contrairement à Binance :

Lots of respect. But this is simply not true.

Coinbase has asked us for; $300m, $50m, $30m, and more recently $60m.

Par la suite, c'est Justin Sun, le fondateur de l'écosystème Tron (TRX), qui a choisi l'option de la surenchère en copiant le modèle de tweet d'Andre Cronje. Ainsi, il avance que Coinbase a demandé 80 millions de dollars de TRX pour son listing, ainsi qu'un dépôt de 250 millions de dollars de BTC dans son service Custody. Là encore, Binance n'aurait rien demandé en retour :

Binance charged us $0.

Coinbase required us to pay 500 million TRX (worth $80 million) and demanded a $250 million BTC deposit in Coinbase Custody to boost their performance.

— H.E. Justin Sun🌞(hiring) (@justinsuntron) November 4, 2024