L'altcoin season démarrera-t-elle au feu vert des États-Unis ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin garde son cap de fond haussier en bourse malgré le range de 90 000 à 108 000 dollars et les altcoins de premier rang restent solides. Mais la profondeur des altcoins est en souffrance et de nombreux investisseurs sont frustrés. Pour envisager obtenir enfin « une saison des alts », la clé reste la macroéconomie US.

Pour la Fed, chaque mise à jour mensuelle de l’inflation PCE et du rapport NFP (emploi US) est décisive

C’est ce vendredi 31 janvier que l’inflation PCE US est mise à jour, c’est l’indice d’inflation favori de la Fed. Pour donner le point de départ cette année de la saison des altcoins, il est nécessaire que la Fed réengage le cycle baissier du taux d’intérêt des fonds fédéraux américains.

Pour cela, il faut 2 éléments :

La reprise de la désinflation, en pause depuis le dernier trimestre 2024 ;

Un marché du travail qui ne soit pas trop inflationniste (le prochain rapport NFP sort le vendredi 7 février).

Le marché du travail US s’est montré résilient ces derniers mois, amenant ainsi la Fed à faire une pause en janvier dans la baisse du taux d’intérêt de ses fonds fédéraux.

Mais la situation peut évoluer très rapidement.

En effet, gardons bien à l’esprit que la Fed a établi un seuil d’alerte de taux de chômage à 4,3 % de la population active et que le taux de chômage s’en approche depuis l’été dernier

La première semaine du mois de février voit la mise à jour de toutes les statistiques US de l’emploi et la question se pose de déterminer si la remontée des taux d’intérêt du marché depuis septembre dernier peut représenter un risque pour l’emploi.

Le taux obligataire à 10 ans s’est en effet approché du seuil d’alerte macroéconomique des 5 %.

Alors que la tendance future des altcoins est corrélée au timing de reprise de la baisse du taux d’intérêt de la Fed, l'inflation US PCE demain et les statistiques de l’emploi US la semaine prochaine auront un impact fort sur le marché, en particulier la mise à jour du rapport NFP le vendredi 7 février.

Graphique qui représente la tendance de l’inflation PCE aux États-Unis et la cible de la Fed fixée à 2 %

Pour les altcoins, c’est la tendance du dollar sur le Forex qui compte (et des taux d’intérêt)

Le dollar américain a corrigé sur le marché des changes depuis la prise de fonction de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Le schéma de janvier 2017 semble vouloir se répéter alors que Donald Trump a exprimé publiquement vouloir des taux d’intérêt et des prix plus bas aux États-Unis. Mais les choses ne sont pas si simples, c’est la Fed qui est aux commandes.

De manière étonnante, le dollar américain sur le marché des changes (Forex) semble vouloir répéter la tendance corrective qui avait été initiée au mois de janvier 2017.

Janvier 2017 était le mois de prise de fonction de Donald Trump lors de son premier mandat.

Il est vrai qu’à Davos, le Président Trump a exprimé son souhait de voir des prix plus bas, notamment de l’énergie, et des taux d’intérêt plus bas pour soutenir l’investissent, la consommation et la croissance économique au sens large.

Pour les taux d’intérêt américains, les choses ne sont pas si simples car c’est la Fed qui fixe la politique monétaire de manière indépendante.

Dollar US, taux d’intérêt US, taux d’intérêt des fonds fédéraux US, voilà les 3 facteurs qui doivent renouer avec la baisse pour envisager simplement de penser à une saison des altcoins.

Graphique qui expose les bougies hebdomadaires du dollar américain face à un panier de devises majeures

