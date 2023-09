Alameda Research : des documents révèlent l’achat d’un yacht à 2,5 millions de dollars

Après l’étude d’un document judiciaire recensant, entre autres, les transactions d’Alameda Research en faveur de ses dirigeants durant l’année qui a précédé la faillite, nos confrères de Cointelegraph ont relevé que l’une d’elles concernait l’achat d’un yacht.

En effet, il faut se rendre à la page 49 afin de constater le paiement de plus de 2,5 millions de dollars à l’American Yacht Group qui, comme son nom l’indique, vend des yachts. Le document indique que la personne en lien avec cette transaction est John Samuel Trabucco, l’ancien co-PDG d’Alameda Research aux côtés de Caroline Ellison :

Transaction de l’achat d’un yacht par John Samuel Trabucco

Le 24 août 2022, l’intéressé annonçait qu’il laissait les commandes de l’entreprise à Caroline Ellison, tandis que cette dernière lui souhaitait justement de « passer du bon temps sur son bateau » :

It's been an incredibly formative experience working with @AlamedaTrabucco. I've missed having him around in recent months, but I'm proud of all the other Alameda employees who have stepped up and more excited than ever about our future. I hope he has a great time on his boat! https://t.co/HqA2gz0FvL

— Caroline (@carolinecapital) August 24, 2022