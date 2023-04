L'agrégateur de DEX 1inch se déploie sur zkSync Era

Pour gagner la bataille des layers 2 de la blockchain Ethereum et attirer le maximum d’utilisateurs, il n’y a pas de secret : il faut leur donner la possibilité d’utiliser les protocoles phares de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

C’est notamment dans cette optique que zkSync Era cherche à développer son catalogue d’applications compatibles avec sa blockchain et que l’agrégateur d'exchange décentralisés (DEX) 1inch est maintenant disponible sur le réseau.

Sergej Kunz, cofondateur de 1inch, s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de cette intégration :

« zkSync Era est une solution L2 très prometteuse, et nous sommes heureux de faire partie des premiers projets à se déployer sur ce réseau. Au fur et à mesure que zkSync Era prend de l'ampleur, les utilisateurs de 1inch bénéficieront de transactions plus rapides et moins chères. »

Alex Gluchowski, PDG et cofondateur de Matter Labs, la startup à l'origine de zkSync Era, précise ce que 1inch apportera aux utilisateurs du réseau :

« En tant que plus grand agrégateur de DEX en termes de volume, 1inch fournira une liquidité plus importante à zkSync Era tout en offrant aux utilisateurs de la DeFi une plus grande transparence et en leur permettant d'exécuter des transactions plus rapides à de meilleurs taux et avec moins de slippage. »