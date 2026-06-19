Faut-il acheter l'action Nebius, ce spécialiste de l'infrastructure IA et du calcul ?

En un an, Nebius est passé du statut de spin-off méconnu de Yandex à celui de l'une des valeurs IA les plus recherchées du marché. Son chiffre d'affaires a été multiplié par près de 8 au 1er trimestre 2026 et le titre s'apprête à intégrer le Nasdaq-100 le 22 juin 2026. La question n'est plus de savoir si Nebius compte dans la course à l'infrastructure de l'IA, mais de savoir si l'action mérite encore d'être achetée à son prix actuel.

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Nebius, revenons d'abord sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA.

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Qu'est-ce que Nebius ?

Nebius est un fournisseur de cloud spécialisé exclusivement dans l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise est née de la restructuration de Yandex, le « Google russe » : à la suite des sanctions visant la Russie, les activités russes ont été cédées et l'entreprise a été recentrée autour de ses actifs technologiques internationaux, sous la direction de son fondateur Arkady Volozh. Elle est aujourd'hui cotée au Nasdaq sous le ticker NBIS.

Ce qui fait la singularité de Nebius, c'est son intégration verticale. Là où une grande partie des acteurs se contente de louer des baies de serveurs assemblées par d'autres, Nebius conçoit ses propres infrastructures, construit ses centres de données et maîtrise sa chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Cela lui permet d'optimiser ses coûts et ses performances à un niveau que peu de concurrents peuvent égaler.

Ce positionnement répond à une réalité très concrète du marché : la demande en puissance de calcul pour l'IA dépasse aujourd'hui largement l'offre disponible. Les entreprises qui entraînent et font tourner des modèles d'IA ont besoin d'un accès massif à des processeurs graphiques (GPU) et c'est précisément cette capacité que Nebius leur loue.

Aujourd'hui, l'activité de Nebius s'organise autour de plusieurs piliers :

Le cœur du modèle est l'AI Cloud : la location de capacité GPU et de services cloud dédiés à l'IA, qui représente à elle seule environ 98 % du chiffre d'affaires de Nebius ;

: la location de capacité GPU et de services cloud dédiés à l'IA, qui représente à elle seule environ 98 % du chiffre d'affaires de Nebius ; Nebius construit et exploite ses propres centres de données « gigawatt-scale », notamment aux États-Unis (Pennsylvanie, Missouri) et en Europe (Finlande), ce qui lui donne un contrôle direct sur ses coûts et sa capacité ;

L'entreprise étend progressivement son offre vers l'inférence et l'IA agentique avec une plateforme d'inférence managée et plusieurs acquisitions ciblées (Tavily, Eigen AI, Clarifai) ;

avec une plateforme d'inférence managée et plusieurs acquisitions ciblées (Tavily, Eigen AI, Clarifai) ; Enfin, Nebius conserve des participations dans des filiales technologiques, dont Avride, spécialisée dans les véhicules autonomes et les robotaxis.

Nebius se positionne ainsi comme l'un des principaux acteurs du « neocloud », un marché dominé en taille par l'américain CoreWeave. L'entreprise bénéficie également du soutien de Nvidia, qui a investi dans l'entreprise et en a fait un partenaire privilégié pour l'accès à ses GPU.

Dernier élément, et non des moindres pour l'investisseur français : bien qu'elle soit cotée au Nasdaq, Nebius est une société de droit néerlandais dont le siège se situe à Amsterdam, ce qui la rend éligible au PEA : un cas rare pour une valeur aussi directement exposée à l'infrastructure de l'IA.

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Les données boursières de l'action Nebius

Indicateur Valeur Cours de l'action (clôture) 286,69 € Ticker NBIS (Nasdaq) Capitalisation boursière 72,79 milliards de dollars Plus bas 52 semaines 43,89 $ Plus haut 52 semaines 298,80 $ Hausse sur 1 an +498 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 18 juin 2026

L'entrée de Nebius dans le Nasdaq-100

C'est l'événement qui concentre l'attention des investisseurs à court terme : Nebius fait son entrée dans le Nasdaq-100 le 22 juin 2026 dans le cadre du rééquilibrage trimestriel de l'indice. Le titre rejoint l'indice aux côtés de quatre autres valeurs (CoreWeave, Astera Labs, Rocket Lab et Teradyne), tandis que d'autres en sortent comme Charter Communications, Cognizant ou encore Zscaler.

Le Nasdaq-100 sert de référence à plus de 200 produits d'investissement (ETF, fonds indiciels) qui répliquent passivement sa composition pour un encours de plusieurs centaines de milliards de dollars. Concrètement, tous ces fonds doivent acheter des actions Nebius pour rester alignés sur l'indice, ce qui génère une demande mécanique sur le titre autour de la date d'inclusion.

Il faut toutefois garder une chose en tête : cet afflux d'achats est purement technique et ne dit rien de la valeur fondamentale de l'entreprise. Une partie de la hausse récente du prix de l'action Nebius anticipe d'ailleurs déjà cet effet. L'entrée au Nasdaq-100 améliore la visibilité et la liquidité de l'action, mais elle ne doit pas être confondue avec un signal d'achat sur les fondamentaux.

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Le positionnement de Nebius face à CoreWeave et aux géants du cloud

Le marché du « neocloud » est dominé en taille par CoreWeave, concurrent direct de Nebius, bien plus gros et déjà fortement engagé auprès de clients comme Microsoft et OpenAI. Face à lui, Nebius part d'une base plus petite mais affiche une croissance plus rapide et un profil de clientèle qui se diversifie avec notamment un accord de grande ampleur signé avec Meta.

La principale force de Nebius tient à son intégration verticale. Là où beaucoup d'acteurs se contentent de louer des baies de serveurs, Nebius conçoit ses propres infrastructures, construit ses centres de données et maîtrise sa chaîne d'approvisionnement énergétique. Cet ancrage industriel lui permet de viser de meilleures marges à mesure que l'industrie de l'IA bascule de l'entraînement des modèles vers l'inférence en temps réel, un segment où le coût par requête devient déterminant.

L'entreprise bénéficie par ailleurs d'un soutien de poids : Nvidia a investi environ 2 milliards de dollars dans Nebius et en fait un partenaire privilégié, ce qui sécurise un accès prioritaire aux GPU les plus recherchés. Plus récemment, le fonds Situational Awareness, dirigé par l'ancien chercheur d'OpenAI Leopold Aschenbrenner, a pris une participation d'environ 5,6 % (autour de 2,6 milliards de dollars), sur la thèse que l'infrastructure physique constitue le véritable goulet d'étranglement du développement de l'IA.

Le revers de la médaille est structurel : les grands fournisseurs de cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) sont à la fois des clients potentiels et des concurrents directs et développent leurs propres solutions maison. Nebius doit donc prouver en continu que son offre spécialisée reste plus performante ou moins chère que ce que les géants peuvent produire en interne.

Les arguments pour acheter l'action Nebius

1. Une croissance hyperbolique sur un marché en pénurie. La demande en infrastructure IA dépasse structurellement l'offre disponible et Nebius en profite pleinement : chiffre d'affaires multiplié par près de 8 sur un an, capacité contractée portée à plus de 4 gigawatts visés fin 2026. Tant que la pénurie de capacité de calcul persiste, l'entreprise dispose d'un puissant moteur de croissance.

2. Des contrats d'ancrage qui donnent de la visibilité. L'accord avec Meta, valorisé jusqu'à 27 milliards de dollars sur 5 ans, offre une visibilité pluriannuelle rare pour une entreprise de cette taille. Ces engagements de long terme réduisent l'incertitude sur le remplissage des nouvelles capacités en cours de construction.

3. Le soutien d'acteurs de premier plan. Avoir Nvidia comme investisseur et partenaire privilégié constitue un avantage concurrentiel concret dans un marché où l'accès aux GPU est le nerf de la guerre. L'entrée au capital de Situational Awareness renforce par ailleurs la crédibilité de la thèse d'investissement.

4. Un passage à la rentabilité opérationnelle qui se confirme. Le retour de l'EBITDA ajusté en positif avec une marge d'environ 45 % sur le segment du « AI Cloud » montre que l'intégration verticale du modèle commence à porter ses fruits.

5. Une action éligible au PEA, un cas rare pour une valeur de l'IA. Parce que Nebius est une société de droit néerlandais, son action est éligible au PEA malgré sa cotation au Nasdaq, ce qui permet à l'investisseur français de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. C'est un atout que peu de valeurs exposées à l'infrastructure de l'IA peuvent offrir.

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Les arguments contre l'achat de l'action Nebius

1. Une valorisation déconnectée du chiffre d'affaires actuel. Le titre a plus que doublé depuis le 1er janvier 2026 et a été multiplié par environ cinq sur un an, ce qui porte la capitalisation à un niveau sans commune mesure avec le chiffre d'affaires réalisé à ce jour. Certains analystes, comme Morningstar, estiment d'ailleurs la valeur intrinsèque de l'action Nebius très en dessous de son cours de marché : la moindre déception serait sévèrement sanctionnée.

2. Un programme d'investissement colossal et un risque de surcapacité. Nebius prévoit entre 20 et 25 milliards de dollars de dépenses d'investissement (CAPEX) pour 2026, financées en partie par de la dette convertible (4,34 milliards de dollars émis) et par dilution. Ce pari repose sur l'hypothèse que la demande restera au rendez-vous : en cas de ralentissement du cycle de l'IA, le risque de construire trop de capacité trop vite deviendrait réel.

3. Une rentabilité nette encore négative. Sur une base ajustée, l'entreprise perd toujours de l'argent (perte nette ajustée de 100 millions de dollars au 1er trimestre 2026). Le bénéfice net comptable affiché est gonflé par un gain exceptionnel non récurrent, ce qui peut donner une image trompeuse de la santé opérationnelle réelle.

4. Des ventes d'initiés à surveiller. Plusieurs dirigeants et initiés ont cédé des actions pour des montants significatifs au cours des derniers mois, sans aucun achat en parallèle. Ce n'est pas nécessairement un signal négatif en soi, mais cela mérite d'être noté dans une période où le titre est porté par l'euphorie.

5. Une forte dépendance au cycle de l'IA et aux hyperscalers. L'action Nebius évolue en parallèle avec les grandes valeurs de l'IA comme Nvidia : quand le thème est porteur, il s'envole ; quand il se refroidit, les corrections peuvent être tout aussi brutales. À cela s'ajoute une concentration des revenus sur quelques très gros clients qui sont aussi des concurrents potentiels.

Sur quelle plateforme acheter l'action Nebius ?

L'action Nebius est cotée sur le Nasdaq. Bien qu'il s'agisse d'une valeur cotée aux États-Unis, Nebius Group est une société de droit néerlandais dont le siège se situe à Amsterdam : elle est donc éligible au PEA, un cas relativement rare pour une action du Nasdaq, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle reste également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Notre verdict sur l'action Nebius

Nebius est l'une des entreprises qui connaissent la plus forte croissance dans le secteur de l'IA. L'entreprise dispose d'un modèle différenciant, d'un carnet de commandes solide porté par des contrats comme celui de Meta, du soutien de Nvidia, et elle vient de prouver que son activité pouvait dégager une marge d'EBITDA positive. À cela s'ajoute, pour l'investisseur français, l'atout rare d'une éligibilité au PEA.

Le problème n'est pas la qualité de l'entreprise, mais la valorisation actuelle : l'action Nebius intègre déjà un scénario très optimiste : une exécution sans faute d'un programme d'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars, une demande en IA qui ne faiblit pas et une montée en puissance régulière des marges. La moindre friction dans cette trajectoire pourrait provoquer une correction sévère.

L'entrée au Nasdaq-100 le 22 juin 2026 va générer une demande mécanique sur le titre, mais elle ne doit pas être confondue avec un signal d'achat fondamental. Une partie de cet effet est déjà intégrée dans le prix de l'action Nebius.

Pour les investisseurs ayant un horizon long et une forte tolérance à la volatilité, Nebius constitue une exposition pure au thème de l'infrastructure IA avec un potentiel important.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre les résultats des prochains trimestres et notamment les conséquences de l'entrée de Nebius au Nasdaq-100 apportera davantage de visibilité avant de se positionner.

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