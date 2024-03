62 millions de dollars volés sur Munchables, un protocole de Blast – Que s'est-il passé ?

Munchables, un jeu basé sur les tokens non fongibles (NFT) et bâti sur le layer 2 Blast, a subi un hack à plus de 62 millions de dollars sous forme d'Ether (ETH) hier.

Le montant du hack a d'abord été révélé par le détective on-chain ZachXBT, qui a dévoilé dans le même temps l'adresse de l'attaquant. Ce faisant, les fonds ont pu être tracés assez facilement par ZachXBT et l'équipe de Munchables, un protocole très récent.

Rapidement, l'enquêteur est parvenu à identifier l'identité du hacker, qui se révèle être en réalité un ancien développeur de Munchables. Ce dernier, d'origine nord-coréenne, opère sous le pseudonyme « Werewolves0493 » sur GitHub.

Selon 0Xquit, l'attaque aurait été prévue depuis un moment par le développeur, un smart contract non vérifié ayant été mis à jour au moment du vol des cryptomonnaies. Selon lui, l'équipe de Munchables est responsable de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires sur ses différents contrats.

Ce faisant, l'attaquant a pu s'attribuer une colossale quantité d'ETH via le smart contract malicieux, avant de les retirer.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, nous ignorons pourquoi, mais le hacker a accepté de retourner les fonds dérobés à Munchables en transférant les clés privées au protocole. Selon un récent communiqué de Munchables, les fonds des utilisateurs sont en sécurité, et un post mortem plus détaillé devrait être publié prochainement.

Les fonds ont été envoyés sur un multisig 2/3 (0x4D2F75F1cF76C8689b4FDdCF4744A22943c6048C).

All user funds are safe, lockdrops will not be enforced, all blast related rewards will be distributed as well. Updates to follow in the coming days. https://t.co/ZukNfTFTWf

— Munchables (@_munchables_) March 27, 2024