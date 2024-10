5 050 Bitcoins vendus pour 5,02 dollars – Le 1er achat de BTC avait lieu il y a 15 ans jour pour jour

Il y a 15 ans, Martti Malmi vendait 5 050 Bitcoins pour 5,02 dollars, marquant la toute première transaction BTC contre dollar de l'histoire. Ce 1er échange modeste est désormais gravé dans la blockchain et symbolise le point de départ d'une révolution financière mondiale.

Un premier échange historique qui restera à jamais gravé dans la blockchain

Depuis plusieurs années, nous sommes habitués à voir Bitcoin faire la une des médias pour ses mouvements de prix spectaculaires et ses nouveaux records. Pourtant, on oublie souvent qu'à ses débuts, le BTC n'était ni volatil ni précieux, évoluant à une époque où il ne valait rien.

Cela illustre parfaitement que Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, comme tout autre actif ou monnaie d'ailleurs. Que ce soit l'or, l'euro, le dollar, une action Tesla ou même un pot de confiture, leur valeur réside uniquement dans l'accord entre un acheteur et un vendeur, et non dans une qualité intrinsèque donnée par la nature.

Il y a 15 ans, jour pour jour, le 12 octobre 2009, lors du bloc numéro 24 835, se déroulait la toute 1ère vente de Bitcoins de l'histoire, plus de 9 mois après le lancement de la blockchain et le minage des 1ers blocs.

Cette transaction a été réalisée par Martti Malmi, qui a épaulé Satoshi Nakamoto dans la création et la gestion du site « bitcoin.org ». Il a vendu 5 050 BTC à un utilisateur du forum Bitcoin Talk pour 5,02 dollars, payés via PayPal.

Found the first known bitcoin to USD transaction from my email backups. I sold 5,050 BTC for $5,02 on 2009-10-12. https://t.co/8XcBmzJljf — Martti Malmi (@marttimalmi) January 15, 2014

J'ai retrouvé la 1ère transaction connue de Bitcoin pour du dollar dans mes sauvegardes d'emails. J'ai vendu 5 050 BTC pour 5,02 $ le 12 octobre 2009. Martti Malmi

Cet échange fut également la 1ère transaction de BTC contre des dollars, effectuée sur New Liberty Standard, la première plateforme d'échange. Ce site mettait simplement en relation acheteurs et vendeurs.

New Liberty Standard a aussi été la 1ère plateforme à établir un prix pour le BTC, basé sur le coût moyen du minage de Bitcoin aux États-Unis à l’époque, justifiant ainsi le prix extrêmement bas.

Transformer 5 dollars en plus de 300 millions

Cette transaction s'est effectuée à un prix de 0,001 dollar par BTC, un chiffre qui paraît dérisoire comparé au cours actuel du Bitcoin, qui dépasse les 60 000 dollars. Pour l'acheteur, s'il n'a pas vendu ses Bitcoins, cette transaction représenterait une hausse de plus de 5 999 999 900 % et vaudrait aujourd'hui plus de 300 millions de dollars.

À l'époque, le Bitcoin était si peu utilisé que cette transaction était la seule de son bloc. De plus, comme le seul moyen de se procurer des BTC était le minage, l'intégralité des 5 050 BTC vendus par Martti Malmi provenaient de blocs minés précédemment.

Dans le même esprit, la communauté Bitcoin célèbre chaque année le « Pizza Day », marquant la 1ère transaction commerciale en BTC. Le 22 mai 2010, Laszlo Hanyecz a acheté 2 pizzas pour 10 000 BTC, aujourd'hui valorisés à plus de 600 millions de dollars.

