50 millions de dollars pour développer la DeFi : Sui dévoile un fonds pour sa blockchain

Comme de nombreux piliers des cryptomonnaies, la finance décentralisée (DeFi) fait plutôt grise mine en termes d’activité à mesure que le bear market se prolonge. C’est donc pour tenter de redynamiser cette DeFi que les équipes derrière la blockchain Sui ont annoncé un fonds de plus de 50 millions de dollars en vue de soutenir son écosystème.

Pour ce faire, la Sui Foundation entend procéder au rachat de 117 millions de tokens SUI, auprès de teneurs de marchés :

📣Breaking news! We're reallocating 117M SUI from external market makers and redirecting them to initiatives designed to fuel ecosystem and community growth!

Dive into the press release for all the details.👇 #BuildOnSuihttps://t.co/G0kZOAvbaj

— Sui (@SuiNetwork) October 5, 2023