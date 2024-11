Mes 3 indicateurs pour détecter la véritable saison des altcoins – L'analyse de Vincent Ganne

Au-delà de la saison des memecoins qui bat à plein régime depuis l’élection présidentielle des États-Unis (en fait, depuis le mois d’octobre 2023), quand va démarrer la véritable saison des altcoins, celle qui va toucher la profondeur des alts à l’image du cycle précédent ? Voici 3 indicateurs à suivre pour les altcoins.

La véritable saison des altcoins n’aura pas lieu avant 2025 (si elle a lieu)

La frustration est grande chez les investisseurs en cryptomonnaies qui ont fait le mauvais choix d’être « all in » altcoins, sans avoir de cryptos du top 10 en bag et sans avoir au moins un token de type memecoin en portefeuille.

Sur ce cycle, il faut clairement avoir la majorité de son portefeuille en Bitcoin, Solana & BNB (ces 3 leaders sont la base pour profiter pleinement du cycle haussier) et réserver l’autre petite partie aux altcoins qui ne devraient pas connaître le même engouement haussier que sur le cycle de 2020.

Un dollar US faible, des taux d’intérêt à zéro, des politiques monétaires et budgétaires ultra accommodantes, voilà 4 facteurs sur lesquels vous pouvez tirer une croix pour le cycle haussier actuel.

Par conséquent, en refusant d’avoir du « top 10 crypto market cap » en bag, vous prenez le risque de passer complètement à côté de ce cycle, même si Bitcoin va chercher les 200 000 dollars. Bref, avoir du BTC ou du SOL en portefeuille, c’est la base obligatoire (du DOGE aussi, le fameux Elon Musk Trade).

🕐 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?



Afin de réaliser des gains sur les altcoins, il faut faire comme sur le marché actions avec le « stock picking », c’est-à-dire choisir les meilleurs dossiers sur le plan technique et fondamental.

Malgré tout, soyez quand même rassurés, il y aura une saison des altcoins en 2025, probablement moins large que sur le cycle de 2020, mais tout de même importante avec des banques centrales qui devraient continuer de baisser progressivement leurs taux directeurs en 2025.

Voici 3 trois indicateurs à suivre pour analyser au plus près la force des altcoins.

🎥 Retrouvez l'analyse de Vincent Ganne en vidéo :

Trois indicateurs pour détecter une poussée générale des altcoins

TOTAL 3 – les market caps de l’USDT et de l’USDC

Ce premier baromètre représente la capitalisation boursière totale crypto (hors BTC & ETH) à laquelle je soustrais le market cap du stablecoin USDT et du stablecoin USDC. Cette soustraction permet d’avoir une représentation plus pure de l’attrait pour les altcoins en faisant fi du poids des principaux stablecoins.

Sur cet indice, les dépassements de résistance sont un signal de force pour les altcoins.

La crypto market cap – le top 10 (ticker OTHERS sur TradingView)

Cet indice est disponible en l’état sur la plateforme TradingView avec le ticker « OTHERS ». Il représente la capitalisation boursière totale crypto en excluant la part du top 10. Cet indice représente donc le véritable attrait des flux de capitaux pour la profondeur des altcoins. Vous pouvez constater que cet indice est largement en retrait de son sommet de mars dernier et donc largement en retrait de BTC, SOL, BNB, etc.

La dominance du Bitcoin en baromètre ultime du début de la saison des altcoins

Il s’agit ici du baromètre ultime pour détecter la véritable saison des altcoins, celle qui avait eu lieu à partir du mois de janvier et surtout du mois de mars sur le cycle précédent. C’est en effet la chute verticale de la dominance du Bitcoin qui est l’illustration parfaite d’un déplacement des capitaux vers la profondeur des altcoins.

Mais sur le cycle actuel, est-ce crédible que cela se reproduise alors que tous les capitaux institutionnels se tournent vers les ETF cryptos ? Il est peu probable qu’une saison des altcoins comparable à 2021 ait lieu sur ce cycle. En revanche, viendra le moment où la dominance du Bitcoin cassera un support technique et vous aurez alors un signal de surperformance à venir des altcoins. Vous devez donc mettre sous haute surveillance l’analyse technique de la dominance du BTC.

