zkLink Nova dévoile MergeToken : une solution pour fusionner des tokens et améliorer la liquidité des layer 2

zkLink Nova, un layer 3 qui permet d'agréger les liquidités de tous les layer 2 d'Ethereum, présente son nouveau produit : MergeToken. Cet outil permet de fusionner des tokens de la même valeur comme des stablecoins en un seul token afin d'améliorer grandement l'expérience utilisateur et créer une liquidité encore plus importante. Comment ça fonctionne ?

zkLink Nova unifie encore plus les layer 2 grâce à MergeToken

Aujourd'hui, de mêmes cryptomonnaies hébergées sur des layer 2 d'Ethereum ne sont pas systématiquement compatibles entre elles. Par exemple, pour le stablecoin USDC, les itérations ne manquent pas : USDC.e sur Arbitrum et Optimism, USDbC sur Base, axlUSDC sur Linea et Scroll, etc.

Cela fragmente grandement la liquidité et entache l'expérience des utilisateurs du Web3, qui peuvent parfois même perdre leurs fonds en raison d'une mauvaise manipulation lors d'un transfert d'USDC d'une blockchain à une autre lors de l'utilisation d'un bridge.

Ce sont pour ces raisons que le layer 3 zkLink Nova a déployé sa nouvelle solution baptisée MergeToken. Cette application permet de consolider les actifs de même valeur provenant de différents layer 2 en un seul token. Par exemple, l'USDC.e et l'USDbC fusionnent en USDC.

Pour le lancement de MergeToken, il est possible de fusionner des différentes itérations des stablecoins USDC, USDT et DAI. Dans un futur proche, le WBTC et d'autres tokens seront ajoutés en fonction de la demande des développeurs et des utilisateurs.

Cette initiative fait suite au lancement du mainnet de Nova et constitue la prochaine étape de la mission de zkLink visant à résoudre le problème de la fragmentation de la liquidité sur les layer 2 d'Ethereum.

💡 Consultez notre présentation détaillée de zkLink et de son écosystème

Nous créons un précédent pour une pratique qui, nous l'espérons, sera adoptée par d'autres projets afin de rendre l'environnement du Web3 plus convivial. Le soutien du comité de gouvernance souligne le potentiel légitime de la fusion de tokens pour débloquer de nouveaux cas d'utilisation de DeFi. Vince Yang, PDG et cofondateur de zkLink

Le processus de fusion des tokens via l'outil Merge Token est géré par un comité de gouvernance composé de 12 entités du Web3 à savoir Wintermute, Particle Network, Skynet Trading, Flowtraders, Ascensive Assets, Republic Crypto, Efficient Frontier, SIG, USDV, Layer Bank, Redstone Oracles et Manta Network.

Ce comité examinera et approuvera ou refusera les propositions d'ajout de tokens au sein de MergeToken, décentralisant la prise de décision et empêchant le contrôle autonome.

Un nouvel atout pour les développeurs d'applications décentralisées (dApps)

En outre, MergeToken permet aux développeurs de déployer des dApps sur zkLink qui tirent pleinement parti de la liquidité consolidée pour les tokens suivant une même valeur, élargissant ainsi les types de cas d'utilisation.

Ainsi, Nova servira de réseau sur lequel des tokens de même valeur pourront être combinés en un seul token, augmentant ainsi la liquidité du réseau Nova et de l'ensemble de l'écosystème des layer 2.

Notre pool de liquidité de MergeToken fournit la ressource la plus flexible et la plus sûre du secteur, qui réduit la frustration des transferts fragmentés de stablecoins, particulièrement utile à mesure que de plus en plus de RWA et de LRT sont intégrés on-chain. Vince Yang, PDG et cofondateur de zkLink

👉 Suivez zkLink sur X pour ne rien louper de leurs nouveautés

