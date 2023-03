Young Platform, une solution pour se lancer dans les cryptomonnaies de façon ludique

Young Platform est une plateforme italienne tout-en-un qui regroupe divers services tels que l'achat et la vente de cryptomonnaies, le trading, ou encore des défis d'activité quotidiens afin d'être récompensé en cryptos. Découvrez les outils qui font la singularité de cette plateforme et pourquoi elle s'avère particulièrement intéressante pour les investisseurs débutants.

Young Platform, une solution crypto tout-en-un

Young Platform est un exchange de cryptomonnaies italien qui a rapidement su se faire une place dans les plateformes à considérer pour débuter dans la crypto grâce à la diversité de ses outils. Avec plus d'un million d'utilisateurs en Italie, sa terre natale, Young Platform compte également s'implanter solidement en France et a déjà conquis plus de 100 000 utilisateurs dans l'Hexagone.

À cet effet, Young Platform bénéficie d'un pied-à-terre à Paris et se dote continuellement de nouveaux talents afin d'étendre son aura. Conformément à ses souhaits d'expansion en France et plus largement à travers l'Europe, Young Platform est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), un gage de confiance et de transparence primordial délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ainsi, Young Platform axe son offre autour de 3 services principaux : Young Platform (le broker), Young Platform Pro (pour le trading) et Young Platform Step, son application permettant d'être récompensé en YNG, l'utility token de cet écosystème.

Le token YNG de Young Platform a de multiples utilités, entre réductions des frais, accès à des airdrops et d'autres avantages offerts à ses détenteurs.

Avec dans l'optique de démocratiser l'écosystème des cryptomonnaies et de la blockchain, Young Platform propose également une bibliothèque de contenus éducatifs bien fournie, portant sur des sujets aussi variés que les cryptomonnaies, l'économie crypto (staking, farming, etc.), le trading, les tendances du moment, et bien d'autres sujets liés à l’investissement

Par ailleurs, soulignons également que Young Platform propose des quiz permettant de vérifier vos connaissances dans la blockchain et les cryptos par le biais de son application Step. Et en plus, répondre correctement à ces questions permet d'être récompensé sous forme de tokens YNG. Une bonne façon de lier l'utile à l'agréable.

Précisons que tous les outils énumérés dans cet article sont disponibles sur ordinateur, mais également sur mobile via l'App Store et Google Play.

Découvrons plus en détails les différents services proposés par Young Platform et pourquoi cette plateforme s'avère prometteuse.

Tous vos outils au même endroit avec Young Platform

Avec Young Platform, acheter des cryptomonnaies peut se faire en quelques instants. Pour cela, il suffit de s'inscrire, d'effectuer un premier virement bancaire et d'acheter la ou les cryptomonnaies de votre choix.

Ensuite, vous n'avez plus qu'à profiter des services de la plateforme.

L'achat et la vente de crypto simplifiés

Young Platform met l'accent sur la simplicité et l'ergonomie : depuis la page d'accueil, il est possible d'accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Depuis l'onglet de droite, il est possible d'acheter, vendre ou convertir n'importe quelle cryptomonnaie prise en charge par Young Platform en un instant.

Figure 1 – Page d'accueil de Young Platform

Depuis l'onglet supérieur « Marchés », vous pouvez retrouver les cryptomonnaies proposées par Young Platform via un tableau les classant par capitalisation boursière (market cap). Ce tableau modulable offre la possibilité de classer les différentes cryptos à votre guise, notamment par nom, par variation sur 24 heures ou encore par volume échangé sur 24 heures.

En un clic, vous pouvez sélectionner la cryptomonnaie de votre choix pour avoir accès à toutes les informations pertinentes à son sujet, notamment son histoire, en quoi il est intéressant d'en acheter, mais également des articles de Young Platform Academy en lien direct avec ladite crypto pour en apprendre davantage à son sujet.

Trader à moindres frais avec Young Platform Pro

Pour les utilisateurs plus expérimentés ou qui apprécient le trading, Young Platform propose une solution complète et ergonomique à cet effet grâce à Young Platform Pro. Nous apprécierons la simplicité de l'interface proposée, récapitulant l'essentiel des informations dont tout trader peut avoir besoin. De plus, la courbe est totalement personnalisable, vous pouvez y incorporer l'ensemble des indicateurs de votre choix.

Figure 2 – Aperçu de l'interface de trading sur Young Platform Pro

Par ailleurs, si vous êtes novice dans le milieu du trading, Young Platform vous offre la possibilité de faire vos premiers pas en toute sécurité sur sa plateforme. Depuis l'onglet « Support » du site, vous pourrez retrouver les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser, notamment sur les types d'ordre existants et leur utilisation.

Young Platform Pro fait partie de l'écosystème Young Platform et, à ce titre, aucune inscription supplémentaire n'est nécessaire pour y accéder. Un seul compte permet d'accéder à Young Platform et à Young Platform Pro. Notez également que Young Platform Pro propose davantage de cryptomonnaies que la version de base, certaines d'entre elles n'étant pas disponibles à l'achat de façon classique.

Les frais de trading en tant que taker et maker sont de 0,2 %, mais il est possible de bénéficier de réductions conséquentes en détenant des tokens YNG.

Récompenser son activité avec Young Platform Step

Disponible en tant qu'application mobile, Young Platform Step est une manière totalement gratuite d'être récompensé sous forme de tokens YNG en répondant simplement à des quiz visant à améliorer vos connaissances en cryptomonnaies. Pour accéder à Step, vous devrez créer un compte dédié à l'application.

Via la section « Up & Down », vous pouvez aussi tenter de deviner les futures variations de prix de telle ou telle cryptomonnaie. Cela ne coûte rien, mais une bonne prédiction vous permettra d'être récompensé sous forme de tokens YNG. Plus l'échelle de temps sur laquelle vous décidez de parier sera importante, plus vos gains pourront l'être proportionnellement.

Figure 3 – Aperçu de l'interface Young Platform Step

Enfin, relever des défis d'activité permet également d'être récompensé de façon quotidienne. Via un système de quête, Young Platform Step vous permet de gagner des tokens YNG en enregistrant simplement le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée.

Les quêtes jaunes et fuchsias sont actualisées tous les jours à minuit, il est donc possible de les faire quotidiennement. Et plus vous êtes assidu, plus vos récompenses en YNG seront conséquentes, des quêtes en débloquant d'autres et des tokens YNG étant distribués pour des validations successives.

Une fois un certain nombre de tokens YNG gagnés sur l'application, vous aurez la possibilité de les transférer sur Young Platform par la suite afin de les échanger contre d'autres cryptomonnaies, pour bénéficier d'avantages exclusifs ou pour profiter de réductions sur les frais de la plateforme.

Notre conclusion sur les services de Young Platform

Ayant déjà été adoptée par plus d'un million d'utilisateurs en Italie, Young Platform a toutes les cartes en main pour se présenter comme un atout de choix pour les crypto-investisseurs de tous les niveaux.

La multitude des services proposés constitue un plus non négligeable vis-à-vis de ses concurrents du secteur, que ce soit via l'achat de cryptomonnaies simplifié, le trading ou bien grâce à Young Platform Step, qui permet d'être récompensé de façon ludique et innovante.

Via sa section « Hodl Plans », Young Platform permet par ailleurs d'investir via la stratégie dite de « Dollar Cost Averaging », ou DCA, qui permet de lisser vos investissements en crypto sur le long terme. Il s'agit là d'une méthode qui a fait ses preuves dans la mesure où elle permet de faire face aux fluctuations du marché à court et moyen terme sur la plupart des cryptomonnaies.

Notons que grâce aux tokens YNG, que vous pouvez gagner de façon gratuite via Young Platform Step ou acheter via Young Platform, de nombreux avantages sont à découvrir sur la plateforme, entre airdrops, récompenses de staking et une multitude de remises sur les services proposés.

Orienté vers la communauté, le token YNG a été créé de façon à favoriser le développement de l'écosystème Young Platform et ses utilisateurs sur le long terme. Nous vous invitons à lire ses tokenomics si vous désirez en savoir davantage à ce sujet.

