L'offre crypto de l'été : Young Platform propose 3 mois sans frais sur toutes les transactions de cryptomonnaies

La plateforme crypto Young Platform lance une offre estivale frappante : 3 mois sans aucuns frais sur toutes les transactions de cryptomonnaies. De l'achat à la vente, en passant par le trading et le dépôt de cryptos, tout est gratuit du 3 juillet au 30 septembre. De plus, chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juillet, un utilisateur a aussi l'opportunité de gagner 1 000 € en cryptomonnaies.

Profitez de l'été sans frais avec Young Platform

L'été et les vacances arrivent à grands pas, et, toujours dans une optique de favoriser l'investissement crypto accessible à tous, Young Platform annonce près de 3 mois sans aucuns frais sur sa plateforme.

Autrement dit, du 3 juillet au 30 septembre inclus, Young Platform ne prélève aucuns frais pour quelque transaction que ce soit, tant pour l'achat, la vente, la conversion ou le dépôt de cryptomonnaies.

Une plateforme intuitive pour débuter la crypto

Risque élevé de perte en capital

Cette offre concerne également les « Hodl Plans » proposés par Young Platform, qui a d'ailleurs récemment enrichi son offre en permettant de réaliser ses DCA sur plusieurs cryptomonnaies à la fois.

Cela est devenu possible grâce aux Hodl Plans thématiques, offrant la possibilité de DCA sur un groupe de cryptomonnaies d’un même domaine comme la finance décentralisée (DeFi) ou les plateformes de smart contracts, et aux Hodl Plans customisés, pour permettre à l’utilisateur de créer son propre panier de cryptos sur lequel réaliser son DCA. Les Hodl Plans permettent aux investisseurs d'acheter des cryptomonnaies sur une base régulière et de manière personnalisée.

La stratégie de l'achat régulier de Bitcoin (BTC) ou d'une autre cryptomonnaie, appelée DCA (Dollar Cost Averaging), est très appréciée par les investisseurs. Elle consiste à acheter un actif de manière régulière sur une longue période, ce qui permet de lisser le prix moyen d'achat. Cette approche optimise l'exposition à cet actif sans avoir à choisir le « meilleur moment » pour investir.

Une autre pratique très appréciée des investisseurs est la diversification. Pour faire simple, cela consiste à « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » et répartir son investissement sur différents actifs pour limiter les risques. Grâce aux Hodl Plans de Young Platform, la diversification et le DCA se rejoignent et vous pouvez donc en profiter sans payer de frais jusqu’à la fin de l’été.

Par ailleurs, une autre offre exceptionnelle est en cours sur Young Platform. Chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juillet, un utilisateur de Young Platform sera sélectionné et aura la chance de remporter 1 000 € en cryptomonnaies. Grâce à l'offre sans frais de Young Platform, n'importe qui peut donc tenter sa chance.

Envie d'en savoir plus ? Retrouvez notre présentation complète de Young Platform

Young Platform, un exchange crypto transparent et simplifié

Young Platform est un exchange de cryptomonnaies fraîchement débarqué en France, qui continue sans cesse d'enrichir son offre dans l'optique de rassembler les investisseurs de tous niveaux.

Grâce à l'obtention de son enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), Young Platform vise un développement au sein de l'Hexagone à l'image du succès qu'elle rencontre en Italie, sa terre natale.

L'offre sans frais que nous avons précédemment évoquée ne concerne que l'exchange Young Platform. En effet, l'entreprise est déjà présente sur une multitude de verticales grâce à la diversité de ses services. À cet effet, Young Platform a également développé Young Platform Pro (sa plateforme de trading) et Young Platform Step, une application intuitive qui récompense ses utilisateurs pour leur apprentissage du monde crypto.

Cette dernière permet notamment de gagner des YNG, l'utility token de son écosystème. Ce token est également disponible à l'achat sur l'exchange Young Platform et donne accès à de nombreux avantages, notamment des réductions de frais, l'accès à des bonus exclusifs et des opportunités d'airdrops.

Que ce soit à travers son écosystème intuitif, ses différentes applications offrant une expérience à 360 degrés ou via ses Hodl Plans, Young Platform continue d'entreprendre pour démocratiser l'investissement dans les cryptomonnaies sans prise de tête comme le traduit sa devise : « Hodl and Chill ».

