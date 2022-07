Les Yankees de New York pourront désormais percevoir leur salaire en Bitcoin (BTC)

Les cryptomonnaies continuent de séduire dans le milieu sportif et plus largement dans le milieu professionnel. La légendaire équipe de baseball des Yankees de New York offre désormais la possibilité à ses joueurs de toucher une partie de leur salaire en Bitcoin (BTC). Cela a été rendu possible grâce à un partenariat avec NYDIG.

Les Yankees de New York payés en Bitcoin (BTC)

La franchise des Yankees de New York va offrir la possibilité à ses joueurs d'être directement payés en Bitcoin (BTC) dans le cadre d'un partenariat avec NYDIG.

L'équipe de baseball la plus victorieuse d'Amérique, qui comptabilise 27 titres de Série mondiale de la Ligue majeure de baseball (MLB), marque ici une avancée conséquente dans l'adoption des cryptomonnaies au sein du sport, mais également à échelle plus globale.

Effectivement, cette nouvelle s'accorde avec la tendance de plus en plus favorable du marché professionnel pour les cryptomonnaies. Des études menées par NYDIG ont révélé que 36 % des employés âgés de moins de 30 ans étaient intéressés par une conversion d'une part de leur salaire en Bitcoin, et qu'un employé sur 3 choisirait d'aller chez un employeur offrant la possibilité d'être payé en Bitcoin s'il était amené à choisir entre 2 employeurs différents.

Une initiative plébiscitée et décidée afin d'offrir de nouvelles opportunités aux joueurs, selon Aryn Sobo, vice-présidente des ressources humaines des Yankees :

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants pour développer et améliorer l'expérience de nos employés. »

Une collaboration pluriannuelle avec NYDIG

Pour proposer cette innovation, les Yankees ont conclu un partenariat sur plusieurs années avec NYDIG, une société qui s'emploie à rendre le Bitcoin plus accessible aux entreprises de tous les secteurs et qui tend à « favoriser un système économique plus inclusif ».

Les joueurs de l'équipe de New York pourront donc, grâce au plan d'épargne Bitcoin (BSP) de NYDIG, convertir une partie de leur salaire en Bitcoin et ce sans aucuns frais de transaction.

Comme son nom l'indique, cette solution vise à proposer une méthode d'épargne et non d'investissement. À ce titre, les joueurs ne pourront pas transférer ces Bitcoins vers un autre wallet.

Une méthode qui reste largement gagnante pour les joueurs, selon Kelly Brewster, responsable marketing chez NYDIG :

« NYDIG s'engage à aider ses clients à réaliser le plein potentiel du bitcoin tout en fournissant le service et les normes qui ont fait de notre nom un synonyme de confiance. Pour les employés des Yankees et au-delà, la possibilité d'allouer une petite partie de leur salaire en bitcoins peut être l'un des moyens les plus efficaces d'épargner des bitcoins, et le Dollar Cost Averaging (DCA) peut atténuer les bosses le long du chemin. »

👉 Sur le même sujet : La ministre des Sports met en avant la blockchain pour combattre le risque de faux billets

Source : PR Newswire

