XRP : faut-il renoncer à l’idée d’un nouveau sommet historique ? Analyse de la crypto de Ripple du 8 janvier 2024

Ripple a marqué la fin de l'année 2024 de son empreinte. Entré en phase de consolidation depuis début décembre, de nombreuses interrogations subsistent quant à la suite de son mouvement. Le XRP peut-il encore surprendre en 2025 ?

Une résilience exemplaire, attention au biais haussier

Nous sommes le mercredi 8 janvier 2024 et le prix du XRP évolue autour de 2,32 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP remonte au mardi 10 décembre 2024, lorsque le prix de cette crypto évoluait autour de 2 dollars. À l’époque, notre thèse tablait sur une potentielle impulsion haussière en direction du sommet historique du Ripple. Une longue attente, donc, pour ceux qui visent toujours les 3,317 dollars.

Cette situation n’est toutefois pas propre au XRP, puisque c’est l’ensemble du marché qui consolide depuis la mi-décembre. Dans ce contexte, l’actif se comporte plutôt bien, parvenant à maintenir des niveaux clés tout en restant résilient face au Bitcoin. La paire face au « king » évolue toujours en range, mais semble vouloir adopter une polarité positive, plus favorable à une surperformance.

D’un point de vue spéculatif, le token XRP demeure l’un des actifs les plus prisés par les traders, avec un volume sur les marchés dérivés avoisinant les 8 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Les intérêts ouverts, qui mesurent le total des capitaux engagés dans les contrats dérivés, ont toutefois reculé de 40 % depuis leur sommet de début décembre.

L'engagement financier sur les marchés dérivés est ainsi revenu à des niveaux plus raisonnables pour cet actif. Les données de funding, reflétant l’écart entre le prix spot et les contrats perpétuels, indiquent néanmoins un biais : chaque mouvement haussier de ces derniers jours provoque une augmentation des frais de financement. Ce comportement pourrait favoriser la poursuite d'une consolidation à court terme.

Toujours à la 4ᵉ place au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 134,27 milliards de dollars, le token XRP poursuit son leadership en ce début d’année 2025. Mais où en sommes-nous, d’un point de vue technique, sur cet actif ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -3,60 % +9,50 % -1,60 % XRP/ Bitcoin +2,40 % +7,40 % +1,50 %

Bientôt la fin de la consolidation ?

La consolidation sur le XRP a débuté au début du mois de décembre, à la suite d’une impulsion particulièrement violente qui a vu l’actif progresser de plus de 400 % en seulement 4 semaines. Ce type de mouvement n’est pas inhabituel pour le token Ripple, notamment lors des grandes phases haussières du marché crypto.

Toutefois, cette itération présente un caractère différent, marqué par une résilience inédite : jusque-là, chacune de ces impulsions s’était soldée par des corrections rapides et violentes. Il est donc possible que la situation suive un autre schéma et que le XRP entame une phase de « refroidissement » naturelle avant de reprendre sa progression haussière. Un tel scénario pourrait surprendre et prendre à contrepied de nombreux observateurs.

Les bandes de Bollinger confortent l’hypothèse d’une consolidation précédant une nouvelle phase de volatilité : elles se resserrent en unité journalière, délimitant un range entre 2 et 2,50 dollars, tandis qu’elles demeurent nettement plus ouvertes en mensuel et en hebdomadaire.

Cette configuration suggère une réduction de la volatilité à court terme, tout en conservant un potentiel de volatilité à moyen et long terme. Compte tenu du sens de l’impulsion initiale, la probabilité d’une poursuite haussière reste plus élevée que celle d’une correction.

Cependant, la moyenne mobile à 50 jours se rapproche rapidement du cours, ce qui implique une prise de décision dans les prochains jours. Le XRP pourrait s’appuyer sur ce support dynamique pour franchir les 2,50 dollars, marquant ainsi un nouveau sommet supérieur au précédent, tout en brisant le canal baissier.

À l’inverse, si l’actif ne parvient pas à se relancer au contact de la moyenne mobile à 50 jours, le prix pourrait continuer d’évoluer dans le canal baissier et exercer une forte pression sur le support des 2 dollars.

Bien que ce support reste solide, il pourrait éventuellement céder, conduisant l’actif vers des supports dynamiques hebdomadaires. Un point négatif réside dans le nombre limité d’échanges ayant permis au XRP de dépasser les 2 dollars ; la première zone de demande se situe donc entre 1,30 et 1,60 dollar, où le prix pourrait également croiser la moyenne mobile à 20 semaines et le retracement de Fibonacci 0,618.

Graphique du cours du XRP en journalier

En résumé, le XRP surprend par sa résilience dans un marché qui latéralise et montre des signes de ralentissement. Le token Ripple pourrait prochainement nous délivrer des informations au contact de la moyenne mobile à 50 jours. Peut-il relancer sa dynamique haussière sous l’impulsion de ce support, ou basculera-t-il dans une phase de correction ou de consolidation plus prolongée ?

Alors, pensez-vous que le XRP puisse franchir les 3 dollars dans ce cycle ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

