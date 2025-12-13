Le projet World - anciennement Worldcoin - vient de lancer sa « super app » annoncée depuis de nombreux mois par son cofondateur Sam Altman. Au programme : un compte financier on-chain avec paiements crypto et messagerie cryptée. On fait le point…

World annonce le lancement de sa « super app » nouvelle génération

Dans la catégorie des projets crypto controversés, World - anciennement Worldcoin - et ses scans d’iris apparaît comme un candidat de premier plan. Une position qui lui vaudra de se voir interdit dans des pays comme l'Espagne, pendant que la Corée du Sud lui infligera une amende de 850 000 dollars pour violation de la protection des informations personnelles.

Le but de ce projet : développer un système d'identité numérique infalsifiable - basé sur la captation douteuse de données biométriques contre récompense - afin d'en faire la pierre angulaire d'un véritable écosystème inscrit au sein d'une « super app » globale.

Une étape visiblement franchie en cette fin de semaine, avec le lancement annoncé de la dernière version de cette application, destinée à « apporter la finance personnelle propulsée par les stablecoins à des millions d’utilisateurs », selon le développeur du Dawn Wallet, Tom Waite, sur le réseau X.

Plus tôt cette année, Dawn Wallet a rejoint Tools for Humanity (la maison mère du projet World, ndlr) pour livrer la prochaine génération de finance crypto-native. (...) Nous avons transformé World App en un véritable compte financier on-chain — avec presque tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre vie financière.

Dans les faits cela implique :

Des comptes USD virtuels permettant de convertir votre salaire à 1:1 ;

Une option de rendement pour les stablecoins, basée sur Morpho ;

Un service de trading incluant plus de 100 tokens ;

7 stablecoins adossés à des monnaies locales, autres que le dollar ;

Des paiements mondiaux présentés comme gratuits et instantanés.

Une « World Card » annoncée pour 2026

World Chat : une messagerie crypto propulsée par World

En parallèle, le projet World annonce également le lancement d'une messagerie cryptée nommée World Chat, directement associée à sa « super app ». Un moyen de tenter de résoudre la difficulté mentionnée par Sam Altman au cours de cette présentation qui consiste à « identifier des personnes uniques d'une manière qui préserve la vie privée ».

Dans les faits, cette messagerie World Chat sera « chiffrée de bout en bout » par le protocole XMTP, avec un système de « vérification d'humanité » qui impliquera l'obtention d'une bulle bleue, afin de pouvoir identifier plus rapidement les bots et les deepfakes... générés par des IA comme ChatGPT, également créé par Sam Altman.

À une époque de bots et de deepfakes, vous saurez que vous parlez à une vraie personne. Les photos de profil peuvent même être vérifiées contre des scans Orb, garantissant que le visage que vous voyez est véritablement le leur. XMTP

Une « sécurité de type Signal », qui ne capte aucune donnée ou discussion personnelle, tout en permettant d'effectuer des paiements internationaux aussi simples qu'un envoi de SMS et d'accéder à des mini-app comme les marchés prédictifs de Polymarket et Kalshi, des jeux ou des outils d'épargne.

Sources : Tom Waite, XMPT

