Watches World, l'achat de montres de luxe en cryptomonnaies est désormais possible

Cet article est écrit en partenariat avec Watches World (en savoir plus)

Watches World est une plateforme permettant d'acheter, de vendre et d'échanger des montres de luxe. Un accompagnement est proposé au client à n'importe quelle étape du processus d'achat ou de vente, pour répondre à toutes les questions que celui-ci peut se poser.

En effet, l'équipe de Watches World est composée d'experts en la matière et les montres de luxe proposées sur le site sont toutes inspectées dans les moindres détails, ceci afin d'en assurer l'authenticité.

Enfin, l'entreprise est présente sur 4 continents puisqu'elle possède des locaux dans 10 grandes villes, dont Paris, Hong Kong, Miami, Londres ou encore Dubaï. La livraison est relativement rapide, peu importe l'endroit d'où la commande est passée grâce à cette présence globale.

Watches World se veut être une plateforme dans l'air du temps en offrant une assistance de qualité, rapide, et une expertise de pointe.

C'est ainsi, pour prolonger cette vision, que l'entreprise accepte les paiements en Bitcoin (BTC) et toutes les cryptomonnaies du top 100 des plus importantes capitalisations, à partir du moment où elles sont convertibles sur Binance.

Aperçu de l'intégration du paiement en Bitcoin sur Watches World

Pour proposer ce service, Watches World s'est tournée vers la solution de paiement Utrust. Cette startup est bien connue dans l'industrie des cryptomonnaies et a d'ailleurs été rachetée récemment par Elrond Network. Il s'agit d'une plateforme blockchain de paiement numérique, permettant aux entreprises d'intégrer en toute simplicité une solution de paiement en cryptomonnaies.

Déjà utilisée par de nombreuses entreprises du Web 3.0, Utrust permet de faire des achats de manière instantanée en cryptomonnaies, et ce en toute sécurité, tandis que l'entreprise reçoit immédiatement le montant de la transaction en monnaie fiat, moyennant 1 % de frais par transaction.

Pour en savoir plus sur les raisons de cette intégration et ce qu'imagine le fondateur de Watches World pour la suite, nous lui avons posé quelques questions.

« Je suis personnellement impliqué dans les cryptomonnaies depuis 2011 et j'ai vécu les différentes problématiques de paiements. Pour moi, il est important de pouvoir proposer ce moyen de paiement qui va, espérons-le, devenir un moyen de paiement adopté globalement . C'est le moyen d'échange le plus rapide et sécurisé pour le type d'objets que nous vendons. »

« Nous travaillons sur une plateforme d'échange peer-to-peer depuis plusieurs années qui est prévue pour le deuxième semestre 2022. Cette plateforme intègre la technologie des tokens non fongibles (NFTs) pour l'authentification et les transactions. Nous développons aussi un magasin en ligne, totalement virtuel, dans lequel notre collection est présentée. Vous pouvez réaliser vos achats directement dans cet environnement numérique 3D. Enfin, nous avons comme projet de développer notre propre cryptomonnaie à terme. Et nous avons fait l'acquisition de plusieurs emplacements dans les principaux metaverse (The Sandbox, Decentraland et NFT World). »