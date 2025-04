Vancelian réinvente l'accessibilité à l'immobilier de luxe : 10,3 %* de rendement annuel sur un circuit 100 % crypto

Le monde des cryptos s’ouvre de plus en plus aux autres marchés, et notamment à celui de l’immobilier. C’est ainsi que la plateforme Vancelian inaugure une nouvelle gamme, ses Offres Exclusives, permettant d’investir avec des cryptos dans des biens immobiliers de luxe et dès 1 €. La première Offre Exclusive de Vancelian est déjà disponible, avec la possibilité de financer des villas de prestige à Bali. La promesse : un rendement annuel allant jusqu’à 10,3 %* et des paiements journaliers.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/vancelian-reinvente-accessibilite-immobilier-luxe-10-3-rendement-annuel-circuit-100-crypto/