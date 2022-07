Usain Bolt devient l'ambassadeur du move-to-earn Step App

L’homme le plus rapide du monde semble intéressé par le Web3. Usain Bolt vient en effet d’annoncer un partenariat avec le jeu « move-to-earn » Step App. De quoi raviver l’intérêt pour le domaine ?

Un partenariat entre Usain Bolt et Step App

Le partenariat entre Usain Bolt et Stepp App est un joli coup pour l’appli move-to-earn. L’actuel détenteur du record sur 100 mètres est considéré comme une légende du sprint, et sa réputation n’est plus à faire.

Pour rappel, Step App est un jeu qui permet aux utilisateurs de gagner des cryptomonnaies grâce à leur activité physique (course ou marche). Il s’inscrit dans la lignée d’une pléthore de move-to-earn qui ont fait les gros titres ces derniers mois, à l’instar de son concurrent Stepn.

Usain Bolt va devenir l’ambassadeur principal de Step App, selon le communiqué de l’entreprise. Le but est avoué :

« Aider à embarquer des millions d’utilisateurs autour du monde, tout en attirant d’autres partenaires de marques premium et des organisations gouvernementales qui partagent la vision de Step App. »

Un « mouvement global » selon Usain Bolt

Usain Bolt, qui s’intéressait déjà aux technologies développées au croisement entre la finance et le sport, confirme qu’il croit en l’avenir des move-to-earn :

« L’exercice a toujours été, et est toujours une part massive de ma vie. Quand j’ai appris ce que l’équipe de Step App était en train de construire, j’ai voulu faire partie de ce mouvement global que je considère comme incroyablement important. […] J’aimerais inspirer le plus de personnes possible. »

Pour rappel, Step App est en cours de lancement, et l’appli n’est pas encore disponible. Le projet avait bénéficié d’un certain engouement avant que les cryptomonnaies ne chutent drastiquement. Le token du projet, le FITFI, s’échange ainsi à un prix 82% moins élevé que lors de son record absolu atteint il y a trois mois.

L’arrivée d’une star comme Usain Bolt pourrait donc permettre au projet de reprendre un peu de vigueur, et d’attirer de futurs utilisateurs potentiels.

Source : Step App, communiqué

