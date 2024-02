Union européenne : la nouvelle agence de régulation des cryptomonnaies (AMLA) sera installée à Francfort

L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLA) ne sera pas située à Francfort par hasard. Pour rappel, c'est aussi dans cette ville allemande qu'est située la Banque centrale européenne (BCE). L'AMLA aura des effectifs conséquents : plus de 400 employés.

D'autres villes avaient candidaté pour accueillir l'agence : La Belgique (Bruxelles), l'Irlande (Dublin), l'Espagne (Madrid), la France (Paris), l'Italie (Rome), la Lithuanie (Vilnius), ainsi que l'Autriche (Vienne). Selon le Conseil de l'Europe, l'agence de régulation sera opérationnelle à partir de 2025, mais elles commencera à agir avant cela.

Le communiqué d'annonce note que l'agence sera centrale en ce qui concerne la prise en compte de nouveaux moyens de financement, et elle aura des pouvoirs étendus :

"La nouvelle autorité est la pièce centrale de la réforme européenne du cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent. L'AMLA aura des capacités de supervision directes et indirects sur des entités obligées, et le pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures."