Ultimate Champions, le fantasy game multisports aux grandes ambitions

Ultimate Champions est un fantasy game qui utilise la technologie blockchain pour offrir une expérience Web3 unique grâce à des cartes sous licence, résultat d'un partenariat avec de nombreux clubs de football et de basketball de premier plan. Grâce aux NFT, Ultimate Champions permet aux joueurs de se rapprocher de leurs clubs et de leurs joueurs préférés tout en étant récompensés de différentes façons.

Ultimate Champions, le jeu blockchain multisports

Produit par une équipe réunissant des experts de la blockchain, des tokens non fongibles (NFT), des jeux vidéo, mais surtout de passionnés de sport, Ultimate Champions est un fantasy game novateur qui s'emploie à révolutionner le gaming blockchain tel que nous le connaissons.

Unagi, la société derrière Ultimate Champions, a été fondée par Charlie Guillemot et Rémi Pellerin, 2 entrepreneurs bénéficiant de 7 ans d'expérience dans la co-gestion d'un studio de jeu chez Ubisoft qu'ils ont fait évoluer autour de jeux free-to-play (F2P) à succès.

Prenant rapidement conscience des possibilités offertes par la blockchain, ils décident de quitter Ubisoft afin de créer leur propre univers associant le meilleur du sport et du Web3. Leur ambition ? Rendre le gaming Web3 accessible au plus grand nombre.

Le projet bénéficie de soutiens de premier ordre, notamment de la part de Yves Guillemot, le co-fondateur et PDG d'Ubisoft, Sandeep Nailwal, le co-fondateur de Polygon (MATIC), Sébastien Borget, le co-fondateur de The Sandbox (SAND), ou encore de Mario Götze, le footballeur international allemand qui évolue au sein du club Eintracht Francfort.

L'écosystème d'Ultimate Champions s'articule actuellement autour d'un jeu de fantasy football, sa pièce maîtresse bénéficiant de partenariats avec 35 clubs de premier plan à l'instar d'Arsenal, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ou encore les clubs français de l'ESTAC Troyes ou le Stade de Reims.

Dans une volonté de s'étendre et de toucher un nombre croissant de spécialisations, Ultimate Champions a également jeté son dévolu sur le basketball, le deuxième sport le plus suivi au monde après le football. À ce titre, le fantasy game a déjà conclu un partenariat à long terme avec l'Euroleague Basketball, la compétition interclubs la plus prestigieuse d'Europe.

En tant que fantasy game, Ultimate Champions propose aux joueurs de monter leur propre équipe afin de progresser dans le classement en se confrontant à d'autres joueurs. Cet univers se concrétise via les équipes virtuelles en question qui sont composées de vrais joueurs représentés sous forme de NFT possédant des statistiques uniques calquées sur leurs performances dans le monde réel avec, bien sûr, plusieurs niveaux de rareté.

Ainsi, en tirant profit de la technologie blockchain, Ultimate Champions promet d'offrir une expérience inépuisable : contrairement à un jeu classique où le temps passé et les récompenses qui y sont gagnées sont abandonnées lorsque vous décidez d'arrêter d'y jouer, ce fantasy game vous garantit la propriété de vos actifs. Autrement dit, ces derniers ont une valeur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du jeu.

Un projet qui semble plaire, puisque Ultimate Champions a d’ailleurs reçu un soutien financier de 4 millions d'euros de la part de Binance Labs, la branche d'investissement de la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.

Concrètement, votre rôle au sein d'Ultimate Champions sera le même que celui d'un manager pour une véritable équipe sportive. Grâce à vos NFT, vous devrez mettre en place une stratégie efficace en composant une équipe de football de 14 joueurs (11 titulaires et 3 remplaçants) en prenant en compte différents paramètres, que ce soit concernant le type de formation pour lequel vous opterez ou pour l'organisation des joueurs sur le terrain.

Une équipe type est composée d'un goal, de 4 défenseurs, de 4 milieux de terrain et de 2 attaquants. Toutefois, vous aurez la possibilité de définir jusqu’à 7 formations différentes afin de personnaliser votre stratégie au maximum. Cette dernière sera votre premier atout, car vous devrez également ordonner votre équipe en respectant un budget alloué par le jeu.

Une fois votre équipe constituée, vous devrez ensuite concourir avec d'autres joueurs afin de vous élever en haut du classement et être récompensé sous forme de tokens CHAMP et MGC, les cryptomonnaies natives d'Ultimate Champions qui permettent d'obtenir des cartes supplémentaires, entre autres.

Grâce au mode « League », vous pouvez vous frotter aux autres joueurs d'Ultimate Champions de façon totalement gratuite et tenter de rentrer dans le top 50 hebdomadaire afin de gagner une carte de niveau « épique » en plus de tokens CHAMP pour consolider votre équipe.

Aperçu de l'interface de construction d'équipe dans Ultimate Champions

Les choses sérieuses commenceront dans la section « Tournois », le mode de jeu le plus compétitif d'Ultimate Champions. Ces tournois sont divisés de différentes façons afin de rajouter du piment au jeu puisqu'ils mettront vos capacités stratégiques à rude épreuve.

Tout au long d'un tournoi, vous pourrez suivre votre progression et ainsi garder un œil sur votre position dans le classement.

Ainsi, vous devrez par exemple composer votre équipe en respectant certaines règles, telles que des limites d'âge imposées pour l'ensemble de vos joueurs ou encore en ne faisant exclusivement usage que de cartes « neuves » afin de participer. Par ailleurs, en vous dotant de cartes de niveau « épique », vous pourrez participer à des tournois de plus en plus sélectifs jusqu'à ce que vous puissiez tenter votre chance pour accéder au statut de Légende, le plus convoité.

2 types de ligues existent actuellement sur Ultimate Champions : les ligues privées et les ligues publiques. Les ligues publiques sont celles propres au jeu et disponibles pour tous les joueurs, comme celles que nous avons évoquées précédemment.

Les ligues privées, elles, peuvent directement être créées par les joueurs. Elles sont accessibles via un code qui leur est propre et qui sera nécessaire pour tout joueur souhaitant y participer.

Bientôt, de nombreuses options de personnalisation seront ajoutées aux ligues privées, comme la possibilité de les relier à des salons Discord afin de privilégier l'esprit communautaire du jeu.

Et dans une logique de play-to-earn, plus vous jouerez, plus vous serez récompensé au sein d'une ligue.

Aperçu du système de progression dans une ligue avec les récompenses à gagner

Les tokens CHAMP, utilisés pour acheter du contenu en jeu, peuvent être importés sur votre wallet Ultimate Champions depuis un portefeuille externe. Sinon, vous pouvez vous en procurer directement sur la plateforme afin de les utiliser pour acheter des packs ou des cartes sur la marketplace dédiée.

Concernant le token CHAMP, ce dernier est exclusif à Ultimate Champions, contrairement à la plupart des fantasy games dont l’économie repose sur des cryptomonnaies déjà existantes et externes au jeu.

En tant que tel, l’évolution du token CHAMP est directement corrélée à l’évolution du jeu. C’est-à-dire que plus le jeu génèrera de revenus, plus les récompenses seront proportionnellement croissantes pour les joueurs.

En d’autres termes, Ultimate Champions vise à récompenser les joueurs et les détenteurs de tokens CHAMP à travers une économie totalement autonome. La moitié de ces tokens est dédiée aux récompenses play-to-earn, et l’autre est dédiée aux récompenses de staking

Un fantasy game qui sort du lot

Grâce à ses nombreux partenariats déjà conclus avec de prestigieux clubs, Ultimate Champions propose des cartes sous licence officielle, un moyen novateur de mêler sport et Web3 tout en rapprochant les fans de leurs équipes et joueurs préférés.

Par ailleurs, notez que plus vous progresserez dans le jeu, plus votre collection vaudra de points. Et plus une carte sera rare, plus elle apportera de points à votre collection, ce qui vous ouvrira les portes de nombreux avantages comme l'accès aux packs VIP ou encore à un système de staking dédié aux tokens CHAMP avec des rendements intéressants (fonctionnalité à venir).

Au-delà de ces avantages, tout collectionneur avec un score supérieur à 100 pourra tenter d'être sélectionné pour recevoir des airdrops. Plus le score de la collection sera haut, plus le collectionneur aura de chance d'être éligible et ainsi recevoir de précieux NFT.

Chaque saison de football dure environ un an, du mois d'août au mois de juillet de l'année suivante. Une fois la saison terminée, les meilleurs joueurs du classement se voient récompensés avec des NFT de rareté croissante, allant de la classification « épique » à la classification « unique ». Par ailleurs, chaque saison voit son lot de mint, et c'est pourquoi chaque carte de joueur sera frappée de la saison correspondante à sa sortie.

Pour Ultimate Champions basketball, le principe est sensiblement le même que pour le football, hormis le fait que votre composition d'équipe devra s'adapter à celle d'un terrain de basket, c'est-à-dire avec 3 défenseurs, 3 attaquants et 2 centres de terrain.

Bien que la section basketball n'en soit encore qu'à ses balbutiements, le partenariat conclu entre Ultimate Champions et Euroleague Basketball permet déjà d'avoir accès à des NFT représentant des joueurs de 38 équipes internationales. Les récompenses de saison de basketball seront annoncées prochainement, alors restez à l'affût des prochaines annonces d'Ultimate Champions sur leur compte Instagram dédié

En définitive, Ultimate Champions se présente également comme l'occasion parfaite d'introduire les jeunes générations au Web3 à travers une nouvelle façon interactive de consommer le sport. C'est également une opportunité novatrice pour rapprocher les fans de leurs équipes préférées via un système de collection unique.

