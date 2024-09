Top 5 des meilleurs jeux Tap to Earn à suivre en 2024

Alors que les jeux Tap to Earn comme Notcoin et Hamster Kombat accumulent des dizaines de millions de joueurs, quels sont ceux qu'il faut suivre en 2024 ? Découvrez notre top 5 des Tap to Earn auxquels il peut être intéressant de jouer pour recevoir gratuitement des cryptomonnaies et potentiellement se rendre éligible à un airdrop.

Suite au succès retentissent du Tap to Earn Hamster Kombat, pléthores d'autres jeux du même type ont vu le jour sous la forme de bots disponibles sur l'application de messagerie Telegram.

Aujourd'hui, les Tap to Earn ne sont plus uniquement des jeux où il suffit de tapoter sur son écran, certains ajoutent en parallèle des dimensions de RPG, de city-builder et d'autres styles, ce qui apporte une certaine profondeur de gameplay appréciée par les joueurs.

Vous souhaitez découvrir d'autres jeux comme Hamster Kombat et farm des tokens et même des airdrops ? Voici notre top 5 des meilleurs Tap to Earn à suivre en 2024.

💡 Retrouvez aussi le top 10 des meilleurs airdrops crypto à ne pas louper en 2024

Catizen

Catizen est un Tap to Earn où les joueurs gagnent des récompenses en s'occupant d'une ville de chats virtuels. En entrant dans la peau d'un maire, les joueurs supervisent les chats citoyens, développent leur ville et jouent à des mini-jeux.

Il est également possible d'interagir avec d'autres joueurs et de participer à des événements communautaire pour remporter des récompenses supplémentaires, notamment des tokens $CATI.

Pixel X Farm

Pixel X Farm est un jeu Tap to Earn où le joueur doit gérer une ferme virtuelle et assurer son développement. Avec ses récoltes, le joueur reçoit de l'or qu'il peut utiliser pour acquérir de nouvelles graines et améliorer sa ferme. Pixel X Farm ravira les adeptes de Stardew Valley et Harvest Moon et sort véritablement du lot des autres Tap to Earn avec son esthétique plus reposante.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, Pixel X Farm recense plus de 200 000 joueurs. D'après la roadmap publiée par les développeurs, l'airdrop d'un token aura lieu lorsque la barre des 300 000 joueurs sera franchit, alors n'hésitez pas à essayer Pixel X Farm avant si vous souhaitez mettre toutes les chances de vos côtés de recevoir quelques tokens.

X Empire

Initialement lancé sous le nom Musk Empire, le Tap to Earn X Empire propose à ses joueurs de créer leur propre empire financier virtuel. Ce Tap to Earn est fortement inspiré par Hamster Kombat et le principe est quasiment le même. Il suffit ici de tapoter son écran pour remporter de la monnaie virtuelle, laquelle pourra être dépensée pour améliorer les caractéristiques de son avatar afin d'améliorer son farming et même l'automatiser.

Un airdrop a été confirmé par les développeurs de X Empire, mais en raison du très grand nombre de joueurs (plus de 40 millions à l'heure de l'écriture de ces lignes), il est fort probable que le montant que les joueurs recevront sera relativement minime.

Rocky Rabbit

Dans le Tap to Earn Rocky Rabbit, les joueurs doivent entraîner un lapin virtuel afin de participer à des combats et recevoir des récompenses en cas de victoire. Il est aussi possible de réaliser des quêtes et des puzzles afin de remporter des récompenses additionnelles.

Le joueur peut décider de convertir les récompenses accumulées en tokens $RBTC ou bien les utiliser pour améliorer son lapin et, potentiellement, remporter davantage de récompenses au fil du temps.

TapSwap

Le Tap to Earn TapSwap centre son gameplay sur la gestion d'une ville virtuelle. Il s'agit donc d'un city builder où chaque bâtiment est dédiée au farming d'une monnaie virtuelle, laquelle peut ensuite être utilisée pour acheter de nouveaux bâtiments et améliorations.

En outre, les joueurs peuvent gagner des tokens $TAPS en se connectant tous les jours et en invitant des amis sur le TapSwap. Les tokens $TAPS ainsi obtenus peuvent être utilisés pour acheter des améliorations dans le jeu, ou être convertis dans un autre token.

