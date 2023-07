Des Tickets Restaurant sur Ethereum ? - La firme Edenred a réalisé une expérience avec un stablecoin euro

En juin dernier, la firme française Edenred, inventeur du ticket restaurant, est entrée au CAC40. Pour continuer son expansion économique, l'entreprise est à la recherche de nouvelles solutions de paiements innovantes. Selon nos confrères de The Big Whale, une expérience a été menée au sein du groupe pour déployer des Tickets restaurant sur la blockchain Ethereum (ETH).

Durant quelques mois, une cinquante de salarié ont été invités à payer dans les commerces à proximité de leur lieu de travail à l'aide du « crypto Edenred », un stablecoin euro développé pour l'expérience. Tout comme les Tickets restaurant classiques, leur usage était strictement limité à des achats alimentaires, avec des plafonds quotidiens instaurés.

L'un des avantages tirés de cette expérience est la personnalisation du service délivré aux salariés. Selon Thibaut Reymond, Strategic Project Manager pour le groupe Edenred, la blockchain et les cryptomonnaies permettent de paramétrer les Tickets restaurant sans être freiné par certains intermédiaires :

« Le recours aux cryptos permet de partir d’une feuille blanche et de créer le programme que l’on souhaite [...] Nous avons la capacité de faire des offres sur mesure et ultra personnalisés en s’affranchissant des étapes indispensables à la création d’un programme sur des réseaux cartes actuels. »

En inscrivant dans le code d'un smart contract les conditions d'utilisation du produit, l'entreprise est en mesure de modifier les plafonds de paiements. De même, grâce à sa transparence, la technologie blockchain permet d'allier traçabilité et sécurité pour les paiements entre commerçants et consommateurs.

Malgré les atouts de la technologie blockchain, tout n'est pas rose dans le Web3. En outre, l'un des plus grands défauts relevés lors de l'expérience concerne les frais de transaction. D'après Thibaut Reymond, ils restent significativement supérieurs à ceux proposer par les solutions actuelles :

« Les frais de transaction sont actuellement supérieurs à ceux des cartes bancaires et le temps de transaction s’est révélé plus long pour l’utilisateur. Par ailleurs, les passerelles entre le monde crypto et le monde fiat demeurent encore peu fluides et impactent l’expérience utilisateur. »