Solana prête à rebondir ? Analyse technique du SOL du 18 juin 2024

Le token SOL marque le pas d'une force relative exceptionnelle qui l'aura porté ces 6 derniers mois. De retour sur des supports clés, l'action des prix est tiraillée par la tenue de sa tendance haussière moyen terme et l'évolution à court terme. La cryptomonnaie de Solana parviendra-t-elle à éviter le plongeon ?

Nous sommes le mardi 18 juin 2024 et le cours du Solana (SOL) se situe autour des 135 dollars.

Nous vivons depuis quelques jours une consolidation sur le marché crypto, et Solana n'échappe pas à sa corrélation au marché en montrant des signes de dégradations techniques. Le token SOL, à l'instar de nombreux altcoins, souffre contre le dollar mais également contre Bitcoin, qui conserve une grande résilience dans cette période symbole de remise en question pour de nombreux investisseurs.

Classé 5e par ordre de capitalisation du marché, Solana reste - avec ses 67 milliards de dollars - un projet majeur de l'écosystème crypto. Faisons le point technique du token SOL !

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -5,90 % -10,50 % -20,50 % Solana / Bitcoin -5,20 % -8,00 % -18,60 % Solana / Ethereum -2,80 % -7,90 % -28,00 %

Le token de Solana n'a pas marqué de plus haut historique en 2024. Il n'échoue pourtant qu'à 20 % de ce dernier. Toutefois, un élément notable de ce cycle haussier est le poids qu'il occupe désormais dans l'écosystème. En effet, la dominance du SOL réalise un plus haut historique à 3,66 % en mars 2024.

Cette dominance est actuellement défendue, puisque le graphique parvient à conserver un niveau supérieur aux plus hauts en clôture du cycle 2021. Le SOL montre toutefois quelques signes de faiblesses, avec un point haut réalisé en mai 2024 plus bas que le précédent.

Il convient de surveiller sur cette dominance la zone des 2,7 %, qui marque le sommet du cycle 2021 et la zone tracée en vert sur le graphique ci-dessous autour des 2,40 %.

Graphique de la dominance du Solana au sein de l'écosystème crypto

Retour sur le niveau clé des 135 dollars

Le niveau des 135 dollars est un pivot hebdomadaire clé pour Solana. En effet, nous évoquions dans notre analyse du 28 mai un scénario possible de « rebond du chat mort ». Ce dernier gagnerait en probabilité en cas de clôture sous cette zone.

Celle-ci est tracée en jaune sur le graphique ci-dessous. Elle correspond à la confluence de nombreux niveaux clés :

0.382 de retracement de la jambe haussière depuis octobre 2023 ;

0.5 de retracement du bear market ;

bas de triangle de compression ;

plus bas précédent.

Tout l'enjeu de cette semaine est la tenue du niveau des 135 dollars afin de ne pas réaliser un plus bas inférieur au précédent, ce qui, selon la loi de DOW, engagerait une tendance baissière en hebdomadaire sur Solana.

Une réaction de force serait de reconquérir les moyennes mobiles 7 et 20 semaines, soit avant la clôture ce dimanche soit dans les 2 prochaines semaines.

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

À plus court terme, nous pouvons observer un flux baissier dont l'inertie tire les prix vers le bas. Ce flux est matérialisé par le ping-pong entre la bande de Bollinger basse et la moyenne mobile à 7 jours.

Ces prochains jours marqueront la confrontation entre les supports hebdomadaires du SOL et le flux qui s'est engagé. Le camp baissier attendra une continuation des va-et-vient entre BB basse et moyennes mobiles à 7 et 20 jours. Au contraire, le camp haussier attend un franchissement de la moyenne mobile 7 et une consolidation favorable afin de franchir par la suite la moyenne à 20 jours.

Graphique du cours du token de Solana en journalier

En résumé, Solana est posé sur un niveau technique clé : les supports hebdomadaires sont en train d'être testés par un flux journalier baissier. Ces derniers doivent opposer résistance au risque de dessiner en clôture ce dimanche un début de tendance baissière hebdomadaire.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse tenir son support ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

