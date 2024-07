SOL à 200 dollars, il n'y a plus d'espoir ? Analyse technique de Solana du 30 juillet 2024

Solana travaille, depuis mars 2024, dans une plage de valeurs comprises entre 120 et 200 dollars. Après avoir rebondi à plusieurs reprises sur la borne basse de ce range, le SOL semble bien orienté pour tester la borne haute. La cryptomonnaie de Solana peut-elle prétendre à court terme à une reconquête de la zone au-delà des 200 dollars ?

Nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le cours du Solana (SOL) se situe autour des 180 dollars.

Alors que Solana vient tout juste de prendre la 4e place du market cap crypto en dépassant la capitalisation du BNB, tous les regards sont désormais tournés vers la résistance technique et psychologique des 200 dollars.

Le SOL, revenu dans la lumière après une longue période dans la pénombre, est désormais poussé par ses fondamentaux et sa communauté. En ligne de mire, une mise à jour pourtant prévue pour 2025 : Firedancer.

Ce nouveau client validateur développé en langage C a pour objectif d'améliorer la fiabilité et la scalabilité du protocole. Si la promesse d'une capacité de 1 million de transactions par seconde parait complètement folle, ce nouveau client pourrait améliorer encore les performances de cette blockchain tout en consolidant son activité.

Nombre de détracteurs du SOL apprécieront ce dernier point qui reste un des plus gros défauts du projet. Surveillons donc avec intérêt l'évolution de cette innovation et de son impact sur les prix. Comme toute avancée majeure, cette dernière pourrait s'inscrire dans les prix en amont puis provoquer un « sell the news » au moment de son lancement.

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -5,20 % +1,80 % +28,70 % Solana / Bitcoin -0,80 % +2,30 % +18,70 % Solana / Ethereum -3,90 % +7,20 % +30,30 %

SOL, chasse à la liquidité avant de relancer ?

L'action des prix de ces dernières heures dessine une prise d'appui sur la ligne de tendance baissière reliant les points hauts de cette année. La réaction générée sur ce mouvement a conduit à un léger excès spéculatif. Ce dernier pourrait chercher à être effacé par le marché avant de tenter une nouvelle attaque de la résistance des 200 dollars.

En outre, le marché pourrait chercher à revisiter la zone sous la mèche basse des 177 dollars jusqu'à un excès en cas de cascade de liquidations massive entre 155 et 160 dollars. Ce niveau peut sembler excessif, mais dans un contexte baissier de ce type, il est souvent dangereux de voir le biais haussier conduire les spéculateurs à exercer de gros leviers.

Ces positions peuvent être rapidement liquidées, offrant du carburant au mouvement. En conséquence il conviendra d'observer l'équilibre du marché des dérivés et l'activité des acteurs sur ce dernier dans les prochaines heures.

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

Solana, échec à l'approche des 200 dollars

L'action des prix en hebdomadaire montre la présence d'acheteurs sur la zone d'équilibre autour des 165 dollars. Le rebond occasionné après la revisite du support valide sa pertinence en tant que tel et permet de conserver SOL dans une polarité positive. L'inertie générée par les positions acheteuses n'a pour le moment pas suffi. Un rejet significatif se dessine et se justifie par une quête de liquidité provoquée par les excès spéculatifs.

La semaine n'étant pas terminée, nous pouvons envisager un retournement de cette bougie qui pourrait offrir un signal positif en clôturant au-dessus des 188 dollars, marquant ainsi le franchissement du sommet de la bougie précédente. Au sud, la zone dessinée en jaune doit continuer à confirmer sa qualité de support pour conserver la pertinence de l'objectif des 200 dollars et plus.

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

En journalier, la moyenne moyenne mobile à 50 jours commence à prendre une pente ascendante et la moyenne mobile à 20 jours a rejoint la zone d'equilibrium dessinée en jaune. Les ingrédients de la tendance haussière se mettent peu à peu en place. La pertinence de cette dernière tient à la sauvegarde des prix au-delà de la SMA50D autour des 150 dollars.

La moyenne mobile à 7 jours, quant à elle, peine à relancer efficacement les prix vers la BB haute, laissant à penser qu'un retour sur SMA20D pourrait s'engager prochainement. Nous pourrions donc à nouveau visiter les 165 à 170 dollars avant de rebondir et tenter un nouveau sommet local au-delà des 194 dollars.

Graphique du cours du token de Solana en journalier

En résumé, le SOL de Solana échoue à rejoindre les 200 dollars et engage une consolidation autour des 180 dollars. Les marchés dérivés montrent une légère excitation spéculative depuis le franchissement de ce dernier niveau, laissant la porte ouverte à un nouveau scénario de chasse qui pourrait conduire à retester la zone des 165 à 170 dollars afin d'éprouver la confiance des acheteurs.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse franchir son range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

