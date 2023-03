Shanghai : La mise à jour d'Ethereum (ETH) rencontre quelques problèmes à l'exécution sur le testnet Goerli

C'était la dernière étape avant le déploiement sur le réseau principal d'Ethereum (ETH). Ce mardi 14 mars à 23 heures, les mises à jour Shanghai et Capella - regroupée sous le nom Shapella - ont été exécutées sur le testnet Goerli. Celles-ci ont toutefois rencontré quelques problèmes lors de leur exécution.

Le principal développeur d'Ethereum, Tim Beiko, rapporte sur Twitter que les retraits (et non pas les dépôts, comme mentionné par erreur dans le tweet) ont bien été traités. Néanmoins, le processus n'a pas été aussi fluide qu'il l'espérait. En particulier, certains validateurs n'ont pas mis à jour leur logiciel client, les empêchant de se synchroniser avec la nouvelle blockchain et retardant donc l'équipe des développeurs.

Deposits are being processed (https://t.co/CxYtPcGMCp), but it seems like several validators haven't upgraded. Looking into it 👀

One challenge with testnet validators is that given the ETH is worthless, there's less incentive to run a validator/monitor it.

— timbeiko.eth (@TimBeiko) March 14, 2023