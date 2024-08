« J’ai entendu le Seigneur dire “tokénise le bâtiment.” » – Une église du Colorado met sa chapelle sur la blockchain

Gravée dans la pierre ou dans la blockchain ? Une église du Colorado a misé sur la technologie des registres distribués pour tokéniser une chapelle. À quoi cela lui sert-il et comment cela va-t-il fonctionner ?

Dans le Colorado, une chapelle est désormais sur la blockchain

La tokénisation des actifs du monde réel (RWA) est un des domaines de la blockchain les plus dynamiques du moment. Au point de toucher des lieux de culte aux États-Unis. L’église Old Stone Church, située dans le Colorado, a en effet trouvé un moyen de représenter sa chapelle sur la blockchain.

💡 Pour apprendre comment cela fonctionne – Qu’est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Le pasteur Blake Bush, qui est responsable du projet, a en effet souhaité prendre possession de la chapelle, qui était jusque là louée. Avec le groupe « Colorado House of Prayer », il a pour projet de financer l’achat de manière participative. Le bâtiment est estimé à l’heure actuelle à 2,5 millions de dollars.

Le pasteur affirme par ailleurs avoir été mené jusqu’à la blockchain par une autorité divine :

« J’ai entendu le Seigneur dire "tokénise le bâtiment". […] Dieu a dit : “mon fils, va me chercher ma demeure”.»

Le « stone coin » utilisé pour rassembler des fonds

Blake Bush, qui est un ancien vendeur, a créé une cryptomonnaie pour rassembler des fonds : le “Stone coin”. L’actif est lié à un token immobilier créé par REtokens. Il fonctionne sur la blockchain privée Polymesh. Les investisseurs font pour l’instant partie de la paroisse de Blake Bush, mais les ventes pourraient être ouvertes au-delà des murs de l’église à l’avenir.

👉 Dans l’actualité également – La principale banque de développement d’Allemagne explore la tokenisation d’actifs dans le cadre d’expérimentations menées par la BCE

La tokénisation fait de plus en plus parler d’elle ces derniers temps et permet des cas d’utilisation originaux, comme celui-ci. À la croisée de la finance, de la blockchain et des actifs tangibles, elle crée des ponts pour créer des modes de financement novateurs, à l’instar de celui qui a été développé par la Colorado House of Prayer.

Source : Forbes

