Scroll dévoile Bernoulli, la mise à jour qui promet de réduire les frais de transaction par 10

Scroll, un layer 2 de type ZK Rollup bâti sur la blockchain Ethereum, vient de lever le voile sur « Bernoulli », sa prochaine grande mise à jour.

Cette dernière va permettre à Scroll de devenir compatible avec le Proto-Danksharding, introduit avec l'EIP-4844 par la mise à jour Dencun au mois de mars dernier.

The Blobs are here! .oO

Introducing Scroll's Bernoulli Upgrade 🚀

Our latest protocol enhancement includes added support for EIP-4844, decreasing the cost of @Scroll_ZKP transactions by up to 10x.https://t.co/37GiBbJ1pK

