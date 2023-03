La saison des altcoins va-t-elle enfin commencer ? L'analyse de Vincent Ganne

Le choc des faillites bancaires aux États-Unis a été bref, radical et la réaction de la toute puissante Réserve fédérale (FED) tout autant. L’inflexion monétaire de la FED a eu des conséquences structurelles sur les anticipations macro-économiques et sur les classes d’actifs en bourse, en particulier la poursuite de la tendance baissière du dollar américain sur le Forex, un facteur de soutien à la hausse des cryptomonnaies.

Le pivot de la Réserve Fédérale des États-Unis (FED) est proche

Un premier bilan peut être fait du récent stress bancaire en termes d’impact sur les marchés financiers depuis les premières annonces de faillites bancaires le 9 mars dernier aux États-Unis. En termes de performance, quatre grands gagnants occupent le podium :

Le marché du crédit (le prix des obligations est en nette reprise haussière) ;

Le cours de l’euro dollar qui s’est apprécié de 400 pips (la baisse du dollar américain face à un panier de devises majeures) ;

Le prix des métaux précieux en hausse, en particulier l’or et l’argent métal ;

Le cours du Bitcoin (BTC) qui occupe la première place du podium avec plus de 20% de hausse ;

Il y a une logique de marché qui explique la présence de ces actifs dans le groupe des gagnants, leur lien de corrélation inversée avec la dynamique du dollar américain sur le marché des changes et le cycle des taux d’intérêt nominaux sur le marché du crédit.

En effet, la conséquence première et immédiate du stress bancaire a été l’inflexion radicale des anticipations de politique monétaire de la FED, avec un recours abondant au bilan de la FED (forte hausse du niveau de liquidités sur le marché) et une baisse verticale des taux du marché. Ces derniers ont chuté, car le marché envisage maintenant que le taux terminal de la FED a été atteint cette semaine avec la hausse du taux des FED funds de 4.75% à 5%.

Il est encore possible (cela dépendra de la prochaine mise à jour de l’inflation) que le taux terminal soit de 5.25%, mais le marché se projette à présent sur un pivot de la FED cet été (c’est-à-dire l’amorce d’une tendance baissière du taux directeur de la FED).

In fine, ces nouvelles attentes en matière de coût de l’argent et la poursuite de la baisse du dollar américain sur le Forex sont deux facteurs fondamentaux qui se conjuguent en faveur de la hausse du prix du groupe des gagnants décrits plus haut dans l’article.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau avec les nouvelles projections pour le taux directeur de la FED selon les prochaines dates de décision de politique monétaire.

Tableau qui provient de l’outil CME FED WATCH TOOL et qui se projette sur le cycle des taux d’intérêt à venir de la Réserve Fédérale des États-Unis (FED)

👉 Découvrez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC) simplement

Tradez des actions ou des cryptos Une action de 20€ offerte à votre inscription 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

La saison des altcoins va-t-elle enfin commencer ?

La performance des cryptomonnaies depuis deux semaines est en très grande partie due à la performance haussière du cours du bitcoin. Les arbitrages qui ont eu lieu en défaveur de certains stablecoins et en faveur du BTC ont soutenu le prix de ce dernier, ainsi que les données cross-asset présentées dans la première partie de cet article.

Au stade actuel, les troupes (les altcoins) ne suivent pas encore le général en chef (le BTC), et c’est ici un critère manquant pour obtenir une argumentation haussière complète.

L’analyse technique du cours du bitcoin est haussière tant que le nouveau support des 25300 dollars est préservé, mais il faudrait une prise de relais des altcoins et une hausse du volume d’échange à terme (seul le volume spot est en hausse actuellement) pour valider pour de bon le renversement haussier.

Cette saison des altcoins va peut-être bientôt commencer alors que la dominance du BTC est revenue dans le haut de son range ; à suivre.

Graphique qui expose la comparaison de la dominance du Bitcoin avec la dominance d'Ethereum

👉 Retrouvez des analyses exclusives et quotidiennes de Vincent Ganne sur Cryptoast Research

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Vincent Ganne

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.