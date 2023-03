Safemoon se fait voler 9 millions de dollars suite à une faille dans un smart contract

Safemoon, un protocole de finance décentralisée (DeFi), a subi un hack à hauteur de 8,9 millions de dollars sur l'une de ses pools de liquidités, à savoir la pool SFM/BNB. John Karony, le PDG de Safemoon, s'est exprimé sur Twitter afin de clarifier la situation.

To our valued community,

As you may be aware, on Tuesday 28 March, SafeMoon’s Liquidity Pool was compromised. We have taken swift action to resolve the situation and protect our community. I want to make clear that our DEX is safe. This ultimately affected the SFM:BNB LP pool.…

— John Karony (@CptHodl) March 29, 2023