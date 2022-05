Robinhood va sortir un wallet Web 3.0, qui permettrait de ne plus payer de frais de transactions

Robinhood présente son nouveau wallet

La plateforme de trading nord-américaine, Robinhood, accélère sa transition vers le Web 3.0 en annonçant officiellement l’arrivée prochaine de son wallet non custodial :

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty — Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022

Ce sera un portefeuille numérique permettant de contrôler pleinement ses cryptomonnaies, à l’instar de MetaMask ou de Frame par exemple. Mais ici, l’expérience utilisateur occupera une place importante, de manière à le rendre facilement utilisable pour un débutant.

On y retrouvera les fonctionnalités basiques que l’on attend d’un wallet non custodial, à savoir la capacité d’interagir avec des applications de finance décentralisée (DeFi) pour échanger ou faire fructifier ses cryptomonnaies, ainsi que le stockage et la possibilité de voir ses tokens non fongibles (NFT), le tout sur différentes blockchains.

Si jusque-là, rien ne paraît transcendant vis-à-vis de la concurrence, la proposition de valeur se trouve ailleurs. En effet, il semblerait que le wallet de Robinhood permettrait de ne plus payer de frais de transactions. L’application fonctionnerait alors avec des fournisseurs de liquidité tiers, mais ne dévoile pas plus d’informations à ce sujet pour le moment.

Un bémol possible sur la sécurité

Malgré les qualités supposées du nouveau produit de Robinhood, deux points noirs pourraient assombrir cette promesse, bien que rien ne permette de le confirmer à 100 % pour le moment. Ce serait l’absence de compatibilité avec un hardware wallet de type Ledger et une exclusivité d’utilisation sur mobile.

Il est important de préciser que rien, dans la communication actuelle, n’affirme explicitement cette supposition, mais rien ne la contredit non plus, ce qui laisse le champ libre à l’interrogation. De ce fait, un problème de sécurité pourrait alors se poser.

Et pour cause, dans le cas d’un portefeuille non custodial non protégé par un hardware wallet, les fonds sont totalement vulnérables, car la phrase de récupération de celui-ci est stockée dans la machine de l’utilisateur. Cela peut alors être un point d’attaque, comme on l’a vu récemment avec un investisseur ayant perdu 655 000 dollars.

Ce type de risque est encore plus présent sur mobile, du fait que lors de nos déplacements, nous sommes susceptibles de nous connecter à tous types de réseaux Internet non sécurisés.

Sans remettre en cause pour autant le travail de Robinhood, il y a là une interrogation qu’il conviendra de surveiller. Nous devons malgré tout souligner la capacité de la firme à rendre les investissements financiers accessibles à tout un chacun, et ce sont de telles initiatives, qui accéléreront la démocratisation de notre écosystème auprès du grand public.

Si aucune date de sortie n’a encore été communiquée, il est cependant possible d’enregistrer son adresse email sur une waitlist, afin d’espérer obtenir un accès anticipé.

